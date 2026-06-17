El diputado en San Luis Potosí por el Partido del Trabajo (PT), Tomás Zavala, mostró su reloj de lujo de la marca Rolex en público y aseguró que es un empresario exitoso desde hace 30 años.

“Soy un empresario exitoso desde hace 30 años” Tomás Zavala

Luego de que fuera exhibido usando un reloj de la marca Cartier, el diputado local señaló que tiene años usando ese tipo de productos pero es la primera vez que “llama la atención”.

Asimismo, aseguró que “no es un delito” tener artículos de lujo por ser un servidor público y que sus recursos los ha obtenido de sus ocupaciones privadas.

Tomás Zavala muestra su Rolex y aclara que es un empresario exitoso (Especial)

Lo que tengo me lo he ganado: Tomás Zavala defiende sus relojes de lujo

El diputado Tomás Zavala aseguró que está en el Congreso de San Luis Potosí porque el pueblo lo eligió y trabaja por ellos.

Asimismo, defendió sus relojes de lujo al afirmar que tiene 30 años como un “empresario exitoso” y reiteró que lo que tiene se lo ha ganado con su trabajo y no robando.

“Lo que tengo yo me lo gano, a nadie le he robado. Al pueblo no le estoy robando” Tomás Zavala

Además, Tomás Zavala, diputado del PT en San Luis Potosí aseguró que sus relojes de lujo forman parte de su declaración patrimonial.

“Los políticos engañan a la gente, esconden sus recursos. Yo no soy un diputado que venga a engañar al pueblo” Tomás Zavala

El diputado Tomás Zavala aclaró que tiene varios negocios exitosos, uno de ellos de transporte público federal, por lo que los recursos con los que adquiere marcas de lujo vienen de su trabajo privado y no del erario.

Cabe recordar que recientemente fue exhibido portando un reloj Cartier con un costo aproximado de 400 mil pesos mexicanos, de acuerdo con el periodista Jorge García Orozco.