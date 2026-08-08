La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Guadalupe Hernández, vinculada al caso de huachicol fiscal del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, actualmente preso en el Altiplano.

La detención de Guadalupe Hernández Hinojosa se dio en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Federal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tras el cumplimiento de una orden de aprehensión.

A Guadalupe Hernández se le señala de delitos de delincuencia organizada y contrabando, por lo que ya fue puesta a disposición de la autoridad judicial.

Según la FGR, Guadalupe Hernández es identificada como apoderada legal de la empresa Ingemar S.A. de C.V., señalada como pieza de la red de contrabando de hidrocarburos por ferrotanques vinculada a Ruffo.

FGR detiene a Guadalupe Hernández, vinculada al caso de huachicol fiscal de Ruffo (FGR)

Guadalupe Hernández ya habría comparecido en Ministerio Público Federal

Según fuentes del Poder Judicial, tras la detención de la FGR, Guadalupe Hernández ya habría comparecido en videoconferencia una audiencia inicial desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y el Ministerio Público Federal.

Asimismo, la FGR presentó ante el juez de control pruebas en la que ​​Guadalupe Hernández se le señala de haber realizado trámites ante ante autoridades aduaneras “para realizar gestiones relacionadas con mercancías cuyo ingreso presentaba inconsistencias documentales, promoviendo actuaciones tendentes a su liberación y regularización”.

Además de que la FGR precisó que continuará con las investigaciones para desmantelar toda la estructura criminal del caso de huachicol fiscal de Ruffo y detener a los implicados.