El integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en el congreso de San Luis Potosí, Tomás Zavala, se encuentra bajo la lupa tras ser captado usando un costoso reloj.

De acuerdo con lo informado por el periodista Jorge García Orozco, el legislador estatal es dueño de un reloj Cartier que cuesta unos 400 mil pesos.

Pero eso no es lo único, debido a que en el reporte se asevera que Tomás Zavala suele usar otras exclusivas y ostentosas prendas de marcas que son poco accesibles para la mayoría

Exhiben a Tomás Zavala por usar un costoso reloj Cartier (Tomás Zavala González/Facebook)

Exhiben a Tomás Zavala por reloj Cartier de casi 400 mil pesos

En distintas oportunidades, el diputado de la bancada del PT en el congreso de San Luis Potosí, Tomás Zavala, ha usado un reloj brillante que ha llamado la atención de propios y extraños.

En torno a la prenda, trascendió que se trataría de un exclusivo reloj Cartier Santos Full Diamond VS1 Naturales lanzado en el año 2022 con un costo de 356 mil 400 pesos.

De acuerdo con lo descrito en la página de la marca de lujo, la pieza que posee el legislador petista tiene el exhorbitante precio debido a que cuenta con características como las siguientes:

Diamantes VS1 naturales incrustados en toda la caja, bisel y brazalete

Material base: acero de alta gama, resistente y duradero

Diseño icónico Santos de Cartier, con tornillos visibles y líneas clásicas

Movimiento automático de alta precisión

Cristal de zafiro resistente a rayaduras

Corona heptagonal decorada con espinela sintética facetada

Hermeticidad: hasta 100 metros (~10 bares)

Brazalete metálico con sistema de ajuste SmartLink y correa adicional intercambiable QuickSwitch

Reloj Cartier que usaría Tomás Zavala (Cartier )

Afirman que diputado Tomás Zavala usa más prendas exclusivas

Al denunciar que el diputado Tomás Zavala posee un costoso reloj Cartier con un costo cercano a los 400 mil pesos, Jorge García Orozco aseveró que el legislador posee más prendas exclusivas.

En torno a ello, el periodista aseveró que en la imagen se le puede ver portando una camisa Burberry y un par de lentes Gucci.

A pesar de la polémica que se ha desatado en redes sociales debido a las imágenes sobre las presuntas prendas exclusivas que posee, el diputado local del PT no ha emitido ningún pronunciamiento o explicación.