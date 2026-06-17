Tomás Zavala González, es diputado por el Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí para la LXIV legislatura.

Recientemente se vio envuelto en la polémica luego de ser visto con relojes de lujo; aquí te contamos todo lo que sabemos de Tomás Zavala como:

¿Quién es Tomás Zavala?

¿Cuántos años tiene Tomás Zavala?

¿Cuál es el signo zodiacal de Tomás Zavala?

¿Tomás Zavala tiene esposa?

¿Tomás Zavala tiene hijos?

¿Qué estudió Tomás Zavala?

¿Cuál es la trayectoria de Tomás Zavala? y más

¿Quién es Tomás Zavala?

Tomás Zavala González, originario de Matehuala, San Luis Potosí, actualmente es diputado local de la mano del PT por el distrito 1, es decir, representa a su municipio.

¿Cuántos años tiene Tomás Zavala?

Tomás Zavala González tiene alrededor de 55 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Tomás Zavala?

Ya que Tomás Zavala cumple años el 14 de mayo, el diputado del PT en San Luis Potosí nació bajo el signo de Tauro.

¿Tomás Zavala tiene esposa?

Sí, Tomás Zavala tiene esposa. Se trata de Carmen Jiménez Maldonado, quien se ha desempeñado como titular de la Coordinación del DIF estatal de Zona Altiplano desde 2025.

Tomás Zavala y su esposa, Carmen Jiménez (Tomás Zavala/ Facebook)

¿Tomás Zavala tiene hijos?

Tomás Zavala y Carmen Jiménez tienen hijos; sin embargo, se desconoce cuántos son o sus edades.

¿Qué estudió Tomás Zavala?

Se desconoce el último grado de estudios de Tomás Zavala.

¿Cuál es la trayectoria de Tomás Zavala?

Tomás Zavala actualmente se desempeña como diputado local por el distrito 1 de Matehuala en San Luis Potosí por el PT.

Asimismo, es un empresario con más de 30 años de trayectoria, según informó el mismo funcionario público.

El diputado no ha señalado el giro de sus negocios; sin embargo, aclaró que entre ellos se encuentra el de transporte público general.