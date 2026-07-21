Ariadna Montiel criticó la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) sobre el llamado voto por familia, al asegurar que refleja una visión “clasista, racista y machista” de la oposición.

Durante una conferencia de prensa, Montiel afirmó que los partidos opositores se muestran de manera “cínica y descarada” con este tipo de planteamientos, los cuales, dijo, representan un retroceso en materia de derechos políticos.

La postura surgió luego de que Javier Albarrán, militante del PAN, propusiera el modelo de voto por familia, una iniciativa que generó críticas en redes sociales al considerar que invisibiliza el derecho al voto de las mujeres.

Ariadna Montiel califica el voto por familia como “oscurantismo”

Montiel aseguró que la propuesta del voto por familia se acerca más al “oscurantismo” que a cualquier etapa histórica reciente y sostuvo que representa un retroceso de siglos en materia democrática.

Agregó que este tipo de planteamientos evidencian la visión que, a su juicio, mantiene la oposición respecto a la participación política de las mujeres en el país.

“Eso de que vote alguien por familia es el oscurantismo, deja tú que el porfiriato. O sea, es regresar siglos, no décadas. Creo que se revelan como son; qué bueno que la gente sepa que no quieren que participe nada más el jefe de familia, porque no dijeron la jefa de familia, ¿verdad?” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Ariadna Montiel acusa al PAN de defender una democracia basada en fraudes electorales

La funcionaria también cuestionó el discurso del PAN sobre la democracia y afirmó que, cuando ese partido habla del tema, en realidad hace referencia a un modelo que, según ella, está ligado a los fraudes electorales.

En ese contexto, hizo alusión a la elección presidencial de 2006, en la que Felipe Calderón resultó ganador.

“Creo que se van revelando como son cuando hablan y se llenan la boca de que la democracia y demás. No es cierto; la democracia que les acomoda es la de los fraudes electorales, no otra”, declaró la dirgente morenista.