Ariadna Montiel, responde al PRI y al PAN por desmarcarse del llamado de la presidenta Sheinbaum en defensa de los migrantes mexicanos asesinados en Estados Unidos.

La dirigente nacional morenista calificó como “mezquina” la postura de la oposición y sostuvo que la protección de los connacionales debe estar por encima de cualquier diferencia política.

“Creo que es muy mezquino por parte de los dirigentes de la oposición, pero insisto, eso es lo que reflejan en un momento en donde la patria debe ponerse al centro de la defensa por parte de todas y todos. Ellos siempre regateando, pero le regatean a México; ellos son el conservadurismo extremo” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Durante una conferencia de prensa, Montiel afirmó que la negativa del PRI y del PAN a respaldar el llamado de la presidenta refleja la posición que, a su juicio, mantiene la oposición frente a temas de interés nacional.

Defensa de los migrantes mexicanos va más allá de las diferencias políticas, afirma Ariadna Montiel

Ariadna Montiel sostuvo que la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos no debe depender de las posturas ideológicas de los partidos políticos, sino convertirse en una causa de unidad nacional.

“Miren, yo creo que la oposición se refleja cómo es, lo que es. Llamarlos a la unidad nacional en torno a la defensa de nuestros connacionales es algo que va más allá de las posturas ideológicas de los partidos políticos” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Las declaraciones se producen después de que Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, calificara el llamado de Claudia Sheinbaum como una “farsa” y una “manzana envenenada”.

Por su parte, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, sostuvo que este tipo de llamados a la unidad no deberían realizarse únicamente en determinados momentos políticos.

Ariadna Montiel afirma que casi todas las familias mexicanas tienen un familiar en Estados Unidos

Montiel, aseguró que el trato que reciben los migrantes mexicanos en Estados Unidos genera indignación entre la población, ya que prácticamente todas las familias del país tienen algún familiar que vive o trabaja en ese territorio.

Asimismo, lamentó que cualquier mexicano pueda ser víctima de situaciones similares en Estados Unidos.

“Creo que todos en México nos indignamos cuando vemos el trato que se les da a nuestros hermanos allá en Estados Unidos; todos tenemos o casi todos tenemos un familiar en Estados Unidos y cualquiera puede ser sujeto a este trato, desgraciadamente, en este momento” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Finalmente, recordó que el Gobierno de México ha emprendido diversas acciones para denunciar estos hechos y solicitar a las autoridades estadounidenses que realicen investigaciones a fondo sobre los casos registrados.