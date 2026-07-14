Jorge Romero Herrera, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene autoridad moral para pedir unidad nacional porque no la ha construido en lo que lleva de presidenta.

“Hoy la presidenta no tiene la autoridad moral para convocar a la unidad nacional” Jorge Romero. PAN

Además, dijo que su llamado es una burla ya que aseguró ha dividido al país durante su mandato y junto con el sexenio anterior ya son casi ocho años de ausencia de unidad nacional.

Jorge Romero dijo que la unidad nacional se construye todos los días “con los que te caen bien” y con los que no.

Jorge Romero asegura que el PAN apoya a los migrantes mexicanos en Estados Unidos

Jorge Romero dijo que el PAN siempre ha defendido a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y recordó que el partido ha hecho acciones de apoyo en la frontera de Mexicali.

De la misma manera, dijo que los posicionamientos que han firmado los panistas en el Congreso son neutros y no hacen alusión al llamado de la presidenta Sheinbaum.

Jorge Romero se dice sorprendido por llamado a la unidad

El día previo, Jorge Romero dijo en un video que le sorprende que a dos años de división y diálogo cerrado se haga un llamado a la unidad.

Dijo que ojalá esa apertura a la unidad nacional se hiciera de manera permanente “y no en torno a un caso”.

También dijo que ojalá ese llamado a la unidad fuera una política de estado ante la salud, educación, seguridad, democracia y más.