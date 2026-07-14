Claudia Sheinbaum, presidenta de México, acusó que en el deslinde del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solo la critican pero no se pronuncian por defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así lo dijo luego de su llamado a la unidad nacional.
“En el Senado todos los partidos políticos… hacen un comunicado… el presidente del PAN y el presidente del PRI solamente me critican pero no dicen si se solidarizan con los mexicanos o no, en un tema que no tendría por qué representar ninguna diferencia…”Claudia Sheinbaum
Así lo dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este 14 de julio luego de que hizo un llamado a todos los partidos a pronunciarse por la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Ello en el marco de las denuncias ante el Departamento de Justicia y ante las fiscalías por al menos 17 muertes de migrantes mexicanos relacionadas con detenciones y operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Sheinbaum señala a PRI y PAN por sus críticas al llamado a defender migrantes
Claudia Sheinbaum dijo que con sus críticas, el PAN y el PRI se definieron porque hablan de diferencias políticas cuando ella propuso defender a los mexicanos en el exterior mediante la unidad nacional.
La presidenta dijo que al no mencionar a los migrantes se definieron pues debieron declarar que defienden a los mexicanos en el exterior.
¿Qué dijeron PRI y PAN sobre el llamado de Sheinbaum a defender migrantes?
Cabe recordar que los dirigentes del PAN, Jorge Romero, y del PRI, Alejandro Moreno, han señalado que sí defienden a los migrantes mexicanos en Estados Unidos de manera permanente y no solo por coyuntura.
No obstante, señalaron que el llamado a defender los migrantes ante Estados Unidos tiene que ver con una posición confrontativa del gobierno actual ante el país vecino por el tema de Rubén Rocha Moya y no meramente por los migrantes.
En ese sentido, Claudia Sheinbaum respondió que todos los partidos en el Senado se pronunciaron por la defensa de los migrantes, incluido PAN y PRI, a diferencia de lo que pronunciaron desde sus dirigencias.