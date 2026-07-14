Claudia Sheinbaum, presidenta de México, acusó que en el deslinde del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solo la critican pero no se pronuncian por defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así lo dijo luego de su llamado a la unidad nacional.

“En el Senado todos los partidos políticos… hacen un comunicado… el presidente del PAN y el presidente del PRI solamente me critican pero no dicen si se solidarizan con los mexicanos o no, en un tema que no tendría por qué representar ninguna diferencia…” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este 14 de julio luego de que hizo un llamado a todos los partidos a pronunciarse por la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Ello en el marco de las denuncias ante el Departamento de Justicia y ante las fiscalías por al menos 17 muertes de migrantes mexicanos relacionadas con detenciones y operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Sheinbaum señala a PRI y PAN por sus críticas al llamado a defender migrantes

Claudia Sheinbaum dijo que con sus críticas, el PAN y el PRI se definieron porque hablan de diferencias políticas cuando ella propuso defender a los mexicanos en el exterior mediante la unidad nacional.

La presidenta dijo que al no mencionar a los migrantes se definieron pues debieron declarar que defienden a los mexicanos en el exterior.

¿Qué dijeron PRI y PAN sobre el llamado de Sheinbaum a defender migrantes?

Cabe recordar que los dirigentes del PAN, Jorge Romero, y del PRI, Alejandro Moreno, han señalado que sí defienden a los migrantes mexicanos en Estados Unidos de manera permanente y no solo por coyuntura.

No obstante, señalaron que el llamado a defender los migrantes ante Estados Unidos tiene que ver con una posición confrontativa del gobierno actual ante el país vecino por el tema de Rubén Rocha Moya y no meramente por los migrantes.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum respondió que todos los partidos en el Senado se pronunciaron por la defensa de los migrantes, incluido PAN y PRI, a diferencia de lo que pronunciaron desde sus dirigencias.