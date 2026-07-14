Alito Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que siempre han defendido a los migrantes mexicanos en el exterior pero no se suman al actual llamado a la unidad nacional de Claudia Sheibaum porque es “una manzana envenenada”.

“Lo que hace el gobierno de Morena es lanzar una manzana envenenada para poner una trampa burda. Esto no es una convocatoria para defender a nuestros paisanos, esto es un pretendido cierre de filas para seguir protegiendo a los narcopolíticos de Morena…” Alito Moreno. PRI

Así lo aclaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, al decir que el llamado de Sheinbaum es una cortina de humo para no dar cuentas por los señalamientos contra políticos mexicanos y ante las afectaciones a la economía que ha dejado la negativa para negociar un Tratado México, Estado Unidos, Canadá (T-MEC) de 16 años.

Alito Moreno critica el llamado a la defensa de soberanía

Alito Moreno dijo que el llamado a la unidad nacional es el mismo que ha hecho por la defensa de la soberanía, en el sentido de que son discursos que tienen otro objetivo de fondo que es defender a narcopolíticos.

“El PRI siempre en la defensa de los migrantes. Cuentan con nosotros siempre pero no construir una narrativa… no podemos cerrar filas con un gobierno que ha pactado con el crimen organizado” Alito Moreno. PRI

Alito Moreno insistió que “la relación con Estados Unidos se ha deteriorado por la falta de compromiso de combatir al crimen organizado”.

El líder priísta insistió en que el gobierno de Claudia Sheinbaum les quiere ver la cara con una convocatoria “mañosa” ante la debacle de su movimiento.

Alito Moreno aclara que el PRI sí apoya a migrantes

Alito Moreno dijo que nadie se ha negado a apoyar a los migrantes y que sí los apoyan, pero no los llamados de Claudia Sheinbaum.

Por ello aclaró que han salido comunicados desde el Senado firmados por todos los partidos en apoyo a los migrantes, pero no significa un apoyo al gobierno o a Morena.

El líder priísta explicó en el programa de Azucena Uresti que “en el tema del Senado es claro el comunicado de respaldo a los paisanos, en esos estamos todos de acuerdo…” pero “no podemos cerrar filas con un gobierno que ha pactado con el crimen organizado”.