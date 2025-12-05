Genoveva Sánchez, una de las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa más reconocidas por la lucha que sostuvo a lo largo de 11 años, murió el jueves 4 de diciembre.

Así lo confirmó ONU-DH a través de un comunicado en el que externó sus condolencias a los familiares y amigos de Genoveva Sánchez, y manifestó su solidaridad por la pérdida.

“Nos unimos en solidaridad con la familia de doña Genoveva Sánchez por su fallecimiento, madre de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 estudiantes de #Ayotzinapa víctimas de #DesapariciónForzada” ONU DH

Genoveva Sánchez, madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, murió tras 11 años de lucha

Israel Caballero Peralta desapareció la noche del 17 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, junto a otros 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotiznapa, Raúl Isidro Burgos.

Desde su desaparición, su madre, Genoveva Sánchez, inició una lucha incansable en la que se enfrentó a las autoridades y los poderes fácticos en busca de verdad y justicia, pero nunca lo logró.

Protesta por Ayotzinapa (Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro)

Lo anterior debido a que los 11 años de marchas, protestas, reuniones, investigaciones y sobre todo promesas no cumplidas, Genoveva Sánchez murió sin saber qué pasó con Israel Caballero, su hijo.

La muerte de de la “tía Geno”, como lo estudiantes normalistas la apodaron por el cariño que se ganó, ocurrió el jueves 4 de diciembre en la comunidad de Atliaca, en el municipio de Tixtla.

Como ocurrió ya con otros 6 padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Genoveva Sánchez no cesó en su ardua búsqueda, pero partió del plano terrenal sin respuestas.

Organizaciones y colectivos lamentan muerte de Genoveva Sánchez

Tras la muerte de Genoveva Sánchez, diversas voces han expresado sus condolencias en mensajes que se han compartido en redes sociales, en los que lamentan la pérdida de la activista.

El Centro Prodh lamentó la partida de Genoveva Sánchez y envió un abrazo a su familia, además de que reiteró la exigencia de justicia, mencionando también a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Doña Genoveva falleció sin conocer el paradero de su hijo. Nuestro abrazo sentido para sus hijas, su familia y para todas las familias de los 43 normalistas” Centro Prodh

Por su parte, ONU-DH en México también expresó sus condolencias y subrayó la deuda de verdad y justicia, además de que recordó la lucha constante de los padres de los estudiantes desaparecidos.

Colectivas feministas como la Antimonumenta Vivas nos Queremos, se sumaron a las condolencias y enlazaron su memoria con los 43 normalistas de Ayotzinapa.