Tras una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los trabajos de investigación por el caso Ayotzinapa con GIEI se reactivarían, tal como revelaron los padres de los 43 normalistas.

En Palacio Nacional, los padres de los 43 normalistas desaparecidos mantuvieron un encuentro con Claudia Sheinbaum que duró aproximadamente dos horas.

Caso Ayotzinapa: Tras reunión con Claudia Sheinbaum se reactivaría investigación de GIEI

La tarde de este jueves 27 de noviembre, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa señalaron la disposición a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reactive investigación.

Acorde con lo que dieron a conocer, Claudia Sheinbaum se comprometió a contactar a los integrantes del GIEI, instrucción que dio al subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, y valorar su regreso a México.

Los padres de los normalistas habían pedido en diversas ocasiones que Carlos Beristain y Ángela Buitrago retomaran los trabajos de investigación por el caso Ayotzinapa, para localizar a los 43 estudiantes.

Sin embargo, la reactivación de la investigación en el caso Ayotzinapa de parte de GIEI depende principalmente de la disponibilidad de los expertos, como explicó el abogado de los padres, Isidro Vicario Aguilar.

Ángela Buitrago y Carlos Beristain (Fotos de Cuartoscuro)

Caso Ayotzinapa: Estos son otros detalles de la reunión con Claudia Sheinbaum

Los padres de los normalistas desaparecidos señalaron otros detalles abordados en este sexto encuentro con Claudia Sheinbaum sobre el caso Ayotzinapa además del posible regreso de GIEI.

Ya que señalaron, los avances de la investigación de parte de las autoridades sólo arrojó dos detenciones más, por lo que habrían expresado su descontento por el fiscal del caso, Mauricio Pazarán.

Los padres de los 43 normalistas acordaron también un próximo encuentro con Claudia Sheinbaum, para principios de diciembre o en enero de 2026, sin fecha precisa.