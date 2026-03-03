Mauro Antonio Mosso Benítez, director de Tránsito de Iguala, Guerrero, fue detenido el 3 de marzo de 2026 por el delito de delincuencia organizada y por su presunta relación con el caso Ayotzinapa.

“De acuerdo con las líneas de investigación, el detenido está relacionado con el caso Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014" Gabinete de Seguridad

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad precisó que el director de Tránsito de Iguala es acusado de haber utilizado el teléfono de uno de los estudiantes de Ayotzinapa el día de su desaparición, el 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con autoridades, Mauro Antonio Mosso Benítez, quien era policía estatal cuando desaparecieron los 43 estudiantes, fue ubicado en un inmueble del fraccionamiento Villas del Rey en posesión de:

Armas de fuego

Cartuchos

Un cargador

Dosis de droga

Mauro Antonio Mosso Benítez, director de Tránsito de Iguala (Especial)

Sobre la detención del director de Tránsito de Iguala, el Gabinete de Seguridad informó que el operativo estuvo encabezado por elementos de la SSPC, FGR, Defensa y Guardia Nacional.

Según las indagatorias, Mauro Antonio Mosso Benítez habría usado un equipo telefónico que pertenecía a uno de los estudiantes de Ayotzinapa, sin que hasta ahora se conozca el motivo de su uso.

Cuando se registró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el director de Tránsito de Iguala trabajaba entonces como policía estatal en esa zona de Guerrero.

Recién el 30 de septiembre de 2025, el alcalde de Iguala, Erick Catalán Rendón, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo designó como director de Tránsito y Vialidad.