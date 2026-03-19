Una jueza vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada, exsubprocuradora de Guerrero relacionada con el caso Ayotzinapa, por posesión de cartuchos y delitos contra la salud.

Blanca María del Rocío Estrada ha sido señalada de participar en la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de seguridad en Iguala, relacionados con el caso Ayotzinapa.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de cateo en su departamento, donde fueron encontrados cartuchos de armas de fuego y medicamentos controlados.

Protesta por Ayotzinapa (Amapola. Periodismo trasgresor vía X)

Procesan a Blanca María del Rocío Estrada, exfuncionaria implicada en el caso Ayotzinapa

El pasado 18 de marzo, una jueza de control vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada y se le impuso prisión preventiva, por lo que fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla.

La juzgadora fijó un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria en el caso de la exfuncionaria Blanca María del Rocío Estrada, de 73 años de edad.

De acuerdo con la información, elementos de seguridad encontraron cartuchos y medicamentos controlados en el departamento de Blanca María del Rocío Estrada, razón por la que fue procesada.

Pese a los delitos anteriores, la FGR también investiga a Blanca María del Rocío Estrada por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa, ya que habría desaparecido material clave para la investigación.

Se trata de los video de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fue interceptado uno de los autobuses de los normalistas desaparecidos.