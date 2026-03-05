La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá revelar información que hasta el momento no ha sido publicada y que forma parte de las investigaciones realizadas sobre el caso Ayotzinapa.

“El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió (...) y ordenó al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI)" Centro ProDH

En un comunicado, el Centro ProDH destacó que los documentos que el Ejército debe dar a conocer, corresponden a la información recopilada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI).

La sentencia indica que la Sedena deberá entregar más de 800 folios que se recopilaron desde el 2014, y de los cuales dio cuenta de su existencia el GIEI en su sexto y último informe.

Juez ordena a la Sedena revelar información inédita del caso Ayotzinapa

Cerca de 853 folios del CFRI que corresponden a investigaciones del caso Ayotzinapa y que han permanecido ocultos por 12 años, tendrán que ser revelados por la Sedena tras la orden de un juez.

De acuerdo con el Centro ProDH, así lo resolvió el juez desde el 19 de febrero de 2026, cuando dictó que los datos tienen que publicarse para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad.

“La sentencia precisa que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada” Centro ProDH

Sobre el fallo del juez, se explica que determinó que los argumentos de la Sedena sobre la falta de continuidad de los expedientes en cuestión, no implica que los folios no existan.

Por ello, le ordenó revelar los documentos como exigieron los padres de los normalistas desde agosto de 2023, en una demanda en la que acusaron omisión de las autoridades militares.

Lo anterior debido a que denunciaron que al no entregar la información, Sedena incumplió con el decreto de 2018 que obliga a todas las dependencias a colaborar en el esclarecimiento del caso.

Padres de los normalistas (Andrea Murcia / Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

GIEI reveló existencia de documentos ocultos de la Sedena

Al informar del fallo judicial que obliga a la Sedena revelar información pendiente del caso Ayotzinapa, el Centro ProDH explicó que el GIEI descubrió la existencia de los documentos.

En torno dicho punto, recordó que en su sexto y último informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI,) informó que se encontraron comunicaciones internas del Ejército.

Protesta por caso Ayotzinapa (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

En ellas, el CFRI documentó un seguimiento que militares realizaron a los estudiantes durante y luego de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre en Iguala, pero los datos hallados estaban incompletos.

Sin embargo, la información evidenció la existencia de documentación faltante, así como el ocultamiento arbitrario por parte de la Sedena pese a que los elementos serían de vital relevancia.