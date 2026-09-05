Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, pidió esperar los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer los detalles de la muerte de Zenyazen Escobar.

Durante su visita a la funeraria Bosques del Recuerdo, Rocío Nahle lamentó el fallecimiento de Zenyazen Escobar y expresó sus condolencias a la esposa, hijas y demás familiares del diputado federal de Morena.

Nahle evita especulaciones y pide esperar avances de la FGR sobre la muerte de Zenyazen Escobar

Ante el cuestionamiento de los medios sobre algún avance en el caso de la muerte de Zenyazen Escobar, Rocío Nahle negó saber algo al respecto y pidió esperar el informe de las investigaciones de la FGR.

Nahle evita especulaciones y pide esperar avances de la FGR sobre la muerte de Zenyazen Escobar (Zenyazen Escobar García / Facebook)

Rocío Nahle explicó que, debido a que Zenyazen Escobar era diputado federal, el caso será atraído por la FGR mientras que la Fiscalía de Veracruz participará únicamente colaborando en lo que se requiera.

La gobernadora Rocío Nahle comentó que en la madrugada se terminó de realizar la necropsia del cuerpo del diputado, por lo que aún no se deben sacar conclusiones hasta el avance de las autoridades.

Cabe recordar que el diputado Zenyazen Escobar fue localizado sin vida el pasado viernes 4 de septiembre dentro de un vehículo en las inmediaciones de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.

Autoridades estatales confirmaron que presentaba una herida por arma de fuego y que dentro del automóvil fue localizada un arma. Sin embargo, las circunstancias exactas de su fallecimiento permanecen bajo investigación.

Ricardo Monreal lamenta muerte de Zenyazen Escobar

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, asistió al funeral de Zenyazen Escobar, desde donde lamentó el fallecimiento e hizo un llamado a esperar las investigaciones de la FGR para conocer más sobre el caso.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados (Galo Cañas Rodríguez)

Monreal reveló que él se encontraba con la presidenta Claudia Sheinbaum en Zacatecas cuando se enteraron de la muerte del diputado. Dijo no tener ninguna especulación sobre el asesinato y, nuevamente, pidió esperar el avance de las autoridades.