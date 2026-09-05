La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) brindar avances en el caso Zenyazen Escobar, encontrado muerto al interior de su vehículo en Veracruz.

“En el momento que tengan más avances, por supuesto les pedimos (a la FGR) que lo informen y lo informamos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Hasta ahora, se conoce que el cuerpo del diputado de Morena fue encontrado muerto con un impacto de arma de fuego en la comunidad veracruzana de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional.

Zenyazen Escobar, tenía 42 años al momento de ser hallado sin vida, era diputado de Morena y también se desempeñó como secretario de educación del exgobernador veracruzano, Cuitláhuac García.

Zenyazen Escobar García (Zenyazen Escobar García / Facebook)

FGR atrajo caso de Zenyazen Escobar: Claudia Sheinbaum

Durante su visita en Aguascalientes, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la FGR que informe más detalles sobre la muerte de Zenyazen Escobar, en cuanto tenga la información.

Además, recordó que el caso fue atraído por la dependencia federal, debido a su posición como legislador federal al momento de ser encontrado sin vida al interior de su vehículo.

La Fiscalía General de la República, como saben, atrajo el caso y van a investigar. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Zenyazen Escobar García junto a Claudia Sheinbaum (Zenyazen Escobar García / Facebook)

¿Qué se sabe de la muerte de Zenyazen Escobar?

De acuerdo con los primeros reportes, Zenyazen Escobar presentaba una herida por disparo de arma de fuego y fue encontrado dentro o cerca de un vehículo.

Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido públicamente si se trató de un homicidio, un ataque directo o alguna otra circunstancia.

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, indicó que el vehículo no presentaba muestras de violencia, por lo que pidió esperar los resultados de las investigaciones.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni se ha confirmado un posible móvil.