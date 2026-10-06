Zoé Robledo informó el inicio de una auditoría especializada para investigar las muertes de bebés registradas en unidades médicas de Jalisco y Durango, con el objetivo de esclarecer si existieron fallas en la atención o factores asociados a infecciones intrahospitalarias.

“Seguimos atendiendo y con diálogo con las familias para explicar y tener la respuesta de lo que pasó y cómo estamos respondiendo, informales que ya iniciaron los trabajos de la auditoría clínica colegiada independiente”. Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social

El proceso, definido por el IMSS como una “autopsia de expediente”, estará a cargo de un grupo multidisciplinario integrado por expertos en neonatología, infectología y epidemiología.

Además, el director general del IMSS anunció nuevas medidas de supervisión en áreas de cuidados intensivos neonatales para reforzar la seguridad de los pacientes.

Auditoría en el IMSS, familias recibirán primero los resultados: Zoé Robledo

Ante el inició de la auditoría en el IMSS, Zoé Robledo dijo que esta busca dar respuestas a cuatro puntos básicos

Si hubo infección asocia a la atención Sí causó o contribuyó al fallecimientos en los recién nacidos Si hubo fallas que se pudieron evitar Origen de las fallas

Asimismo, Zoé Robledo dijo que se acordó que se les comunicará primero los resultados de auditoría en el IMSS a las familias.

Además de que el titular del IMSS señaló que los resultados de la auditoría no pueden ser intervenidos, ni modificados.

Así como todos los microorganismos localizados serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para determinar de manera científica.

Unidades de cuidado intensivos neonatales tendrá comando de operativo de seguridad: Zoé Robledo

Tras los hechos de la muerte de bebés en Jalisco y Durango por brote de infecciones intrahospitalarias, el IMSS acordó que unidades de cuidado intensivos neonatales deberán tener una vigilancia.

Zoé Robledo explicó que se constituyó un comando operativo para la seguridad de los pacientes en unidad de cuidados intensivos neonatales en coordinación con la Secretaría de Salud.

Con ello, se visitarán todas y cada una de las unidades de cuidados intensivos neonatales en el país, para revisar las prácticas de prevención y de control de infecciones, por lo que los trabajo serán:

Revisar todos los datos de la unidad

Infecciones registradas y notificadas

Microorganismos notificado

Uso de antibióticos

Se preciso que las prácticas de la atención van desde el lavado de manos, la limpieza, el agua, el personal por cada bebés y la utilización del uso de antibiótico

El titular del IMSS cerró diciendo que los planes a llevar a cabo tras los casos por muerte de bebés en Jalisco y Durango es “buscar fallas en proceso y no culpables”, concluyó Zoé Robledo.