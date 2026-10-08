Al menos siete bebés podrían haber muerto en el Hospital Militar de la Ciudad de México (CDMX), presuntamente tras contagiarse de la bacteria Klebsiella pneumoniae.

Según la denuncia de una madre, los contagios habrían ocurrido dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), donde madres y bebés presentaron diferentes sintomatologías.

El reporte surge en medio de casos confirmados de Klebsiella pneumoniae que han cobrado la vida de bebés en hospitales de Durango y Jalisco; sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que vincule estos casos.

Madre denuncia muerte de su hijo por bacteria en el Hospital Militar de CDMX

De acuerdo con familiares, varios bebés se habrían infectado de Klebsiella pneumoniae y posteriormente muerto en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, en la CDMX

Una de las afectadas contó que ingresó al hospital para dar a luz a un bebé de 37 semanas que tenía problemas pulmonares y por ello necesitaba asistencia respiratoria durante algunos días.

Aunque su condición no parecía poner en riesgo inmediato su vida, poco después su hijo tuvo fiebre, dejó de orinar y, más tarde, sufrió un sangrado en los pulmones.

El pequeño sufrió dos paros respiratorios que no pudo superar y murió. Previamente, los análisis realizados al bebé habrían confirmado la presencia de Klebsiella pneumoniae.

bebés (Unsplash)

Siete bebés podrían haber muerto por bacteria en Hospital Militar de CDMX

Según contó la madre, el caso de su hijo no fue el único, ya que durante los días que estuvo internado en el Hospital Militar, otros dos bebés fueron aislados junto con él después de dar positivo.

Además, contó que durante su estancia otra madre empezó a tener fiebre y dolor en la herida de una cirugía, y que pensó que podría ser Covid-19 hasta que les informaron sobre la presencia de una bacteria.

Pese a que denuncian que al menos siete bebés murieron por esta causa, no es posible confirmar hayan sido provocadas por Klebsiella pneumoniae, ni tampoco se ha reportado relación con los casos de Durango y Jalisco.