El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó colaborará de manera cercana con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación por el caso de bebés fallecidos en los estados de Jalisco y Durango.

En un comunicado, el IMSS garantizó la entrega íntegra de la información requerida y la facilitación de todas las diligencias indispensables para esclarecer cómo ocurrieron los hechos en ambos estados.

IMSS también realiza investigación interna por caso de bebés muertos en Jalisco y Durango

El IMSS precisó que, a la par de las indagatorias judiciales de la FGR, dará continuidad a una auditoría clínica colegiada de carácter independiente para evaluar la atención médica otorgada en el caso de bebés fallecidos en Jalisco y Durango.

Los hallazgos resultantes de dicha revisión serán entregados directamente a los familiares antes que a cualquier otro actor, manteniendo como prioridad el esclarecimiento de la verdad, el acompañamiento y la prevención de eventos similares en el futuro.

Asimismo, el IMSS precisó que este análisis interno no tiene como meta responsabilizar al personal médico, sino conocer a fondo el desarrollo de los hechos.

No obstante, enfatizó de forma contundente que, si derivado de estas investigaciones se llegan a acreditar fallas operativas o responsabilidades de cualquier tipo, actuará en consecuencia y sin contemplaciones.

Ello sin importar el nivel jerárquico institucional en que se encuentren los implicados en este caso que dejó al menos 8 bebés muertos.