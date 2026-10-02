Zoé Robledo anunció la separación temporal del director del hospital de Jalisco y el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) serán separados del cargo por la muerte de seis bebés.

“Mientras esa auditoría se lleve a cabo, el director del hospital y el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales van a ser separados de su cargo”. Zoé Robledo, titular del IMSS

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también dio a conocer que colaborarán con la investigación que llevará a cabo la Fiscalía General de la República tras las denuncias de las familias.

Y aseguró a los familiares que les darán respuestas tras la muerte de sus bebés en la UCIN del Hospital de Ginecopediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en Guadalajara, Jalisco.

Zoé Robledo separa a director del hospital de Jalisco temporalmente tras muerte de bebés recién nacidos

Mediante un video compartido en sus redes sociales, Zoé Robledo dio a conocer la separación temporal del director del Hospital de Ginecopediatría de Jalisco, Julio César Cárdenas Valdez, tras la muerte de bebés recién nacidos.

Zoé Robledo separa a director del hospital de Jalisco temporalmente tras muerte de bebés recién nacidos (Pixabay )

Zoé Robledo señaló que también se separará del cargo al jefe de la UCIN para garantizar el proceso y su libre desarrollo, sin interferencias, sin aclarar si también serán investigados por la muerte de los bebés.

Tras el anuncio de Zoé Robledo, dos de los tres padres de los recién nacidos reaccionaron y destacaron que la separación del cargo podría esclarecer la muerte de los bebés, ya que acusan, fue negligencia de su parte.

Al respecto, Ismael Paredes, uno de los padres denunciantes, señaló que el director del hospital de Jalisco ya sabía del brote infeccioso, ya que otros bebés habían muerto en consecuencia.

En el video, Zoé Robledo confirmó la presencia de infecciones hospitalarias en la UCIN de Jalisco en el transcurso del año y una de ellas resultó positiva en uno de los seis bebés que murieron.

Zoé Robledo coordina acciones para investigar las causas de muerte de los bebés en hospital de Jalisco

La separación del cargo de los directivo del hospital de Jalisco se dio como parte de las cuatro acciones para determinar qué ocurrió en cada muerte de los recién nacidos, aunado a la investigación de la FGR.

Para ello, Zoé Robledo llevará a cabo una auditoría clínica colegiada independiente para que especialistas externos del IMSS para saber si la infección mató al recién nacido y si fue adquirida en el hospital.

Asimismo, se profundizará en la investigación epidemiológica por el INDRE, para determinar el origen del brote y en conjunto con Cofepris y la Secretaría de Salud, se acordó la creación de un comando operativo.