La Fiscalía General de la República (FGR) exhumará los cuerpos de los 5 bebés que murieron en el IMSS Durango, como parte de las investigaciones por las defunciones ocurridas ocurridas en septiembre.

Al respecto, el abogado de las cinco familias, Fermín Flores, dio a conocer que los restos de los recién nacidos serán exhumados debido a que serán sometidos a necropsias.

Cabe destacar que del 15 al 19 de septiembre de 2026 murieron cinco bebés recién nacidos en el IMSS Durango, debido a la supuesta supuesta presencia de la bacteria klebsiella pneumoniae.

FGR exhuma cuerpos de bebés que murieron en IMSS Durango

Del 15 al 19 de septiembre de 2026 se registraron las muertes de cinco bebés recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General No. 1 del IMSS Durango.

Sobre el caso, las autoridades hospitalarias señalaron que los fallecimientos se habrían registrado por la presencia de un agente bacteriano, ante lo cual la FGR atrajo el caso.

Como parte de las diligencias que se llevan a cabo, se dio a conocer que la FGR exhumará los cuerpos de los recién nacidos para esclarecer con precisión la causa de las muertes.

Muertes de bebés en IMSS Durango (Eduardo Díaz/sdpnoticias)

El abogado Fermín Flores declaró que no se tiene una fecha definida para la entrega de resultados de las necropsias, pero se espera que sea durante esta semana y la siguiente.

Se debe recordar que los padres de los cinco bebés se habían opuesto a la exhumación de los cuerpos, pero por ser parre de la investigación federal, se procederá con las acciones que corresponden.

Bacteria sería la responsable de las muertes de bebés en IMSS Durango

En las investigaciones que se realizan en torno a las muertes de cinco bebés en el IMSS Durango, se ha informado que la bacteria Klebsiella pneumoniae sería la causa de los decesos.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias y del propio IMSS han confirmado la presencia del patógeno en cuatro de los recién nacidos fallecidos dentro de la unidad de cuidados intensivos.

Por los hechos, familiares denunciaron la posible contaminación en áreas de incubadoras o insumos médicos, por lo que exigen deslindar responsabilidades por negligencia.

Ante ello, el comisionado de salud y directivos del IMSS ordenaron el cierre temporal de la sala neonatal para tomar muestras, aplicar desinfecciones y revisar la actuación del personal a cargo.