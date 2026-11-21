La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre el arresto de Fausto Isidro N, alias “Chapo Isidro”, líder de la facción criminal de los Beltrán Leyva aliada al Cártel del Pacífico, junto con dos de sus principales colaboradores en un operativo estratégico.

Durante las acciones tácticas ejecutadas por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, siete presuntos agresores perdieron la vida y ocho individuos más fueron capturados para ser puestos a disposición de las autoridades federales.

Asimismo, las fuerzas armadas decomisaron un arsenal significativo, que incluía armas de alto poder, lanzagranadas, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo.

Detención de Chapo Isidro deja 4 militares muertos y 8 detenidos: Sedena (Sedena)

Lamentablemente, la intensa resistencia de la célula delictiva provocó que cuatro elementos militares fallecieran en cumplimiento de su deber mientras brindaban apoyo operativo en el municipio de Guasave, Sinaloa.

“Lamentablemente, debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo, 4 excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano que se trasladaban para reforzar la seguridad en el municipio de Guasave, Sin., resultaron fallecidos” Sedena

Sedena confirma la muerte de 4 militares y la detención de 8 personas durante la detención de Chapo Isidro

Durante el operativo ejecutado en Guasave, Sinaloa, por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para capturar a Fausto Isidro N, alias “Chapo Isidro”, se registró un saldo oficial de cuatro militares fallecidos y ocho personas detenidas.

Sedena expresó sus más sentidas condolencias y prometió brindar un acompañamiento permanente y apoyo institucional a las familias de los elementos caídos.

“Por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias por la irreparable pérdida, y mantendrá un acompañamiento cercano, respetuoso y permanente durante este proceso, además de brindar el apoyo institucional que corresponde” Sedena

Los cuatro militares fallecidos pertenecían a la infantería regular y murieron al ser atacados mientras se desplazaban para reforzar la seguridad en el municipio de Guasave, debido a la fuerte resistencia armada ejercida por la célula criminal para intentar impedir la detención de su líder.

Durante el operativo, las autoridades detuvieron a ocho individuos:

Tres trasladados a la Ciudad de México: Fausto Isidro N “Chapo Isidro”, su primo y segundo al mando Germán N “Serafín”, y su cuñado y operador financiero José N. Los tres ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Cinco a disposición de la FGR en Culiacán: Entre ellos se encuentra Pánfilo N, primo hermano del “Chapo Isidro” y operador logístico de la estructura criminal.

Sedena confirma la muerte de 4 militares y la detención de 8 personas durante la detención de Chapo Isidro (@Defensamx1 / X )

Siete presuntos agresores resultaron abatidos durante las acciones armada en la zona.

“Cabe destacar que, durante esta operación fallecieron 7 agresores y se logró la detención de 8 presuntos delincuentes, entre ellos incluidos los 3 trasladados a la Ciudad de México y 5 que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sin., entre los que se encuentra Panfilo N primo hermano de (a) ‘Chapo Isidro’ y operador logístico de la organización delictiva” Sedena

En la operación se aseguraron un fusil Barrett calibre .50, diez armas de distintos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico y drogas.

“Además, se aseguró 1 Fusil Barret Cal. .50”, 10 armas de diversos calibres, 1 lanzagranadas, 2 granadas de mano, cargadores y cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico, diversa droga y numerario” Sedena

Sedena indicó que hasta el momento no se registró ninguna afectación a personas ajenas a los hechos.

“Hasta el momento, no se tiene reporte de alguna afectación a personas ajenas a los hechos” Sedena

El Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea reafirmaron la decisión indeclinable del Gobierno Federal de inhibir a las organizaciones criminales para salvaguardar la paz y tranquilidad de la población.

“Con estas acciones la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal de inhibir las actividades de la delincuencia organizada, para velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población” Sedena

Omar García Harfuch lamenta la muerte de militares durante operativo para la detención de Chapo Isidro

A través de las redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también se pronunció sobre el operativo que llevó a la detención de Chapo Isidro.

Expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los militares fallecidos en el operativo, resaltando que su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México.

“Lamentamos profundamente la muerte de militares del Ejército Mexicano @Defensamx1. A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México” Omar García Harfuch

Explicó que la confrontación ocurrió porque el grupo criminal intentó por la fuerza evitar la captura de su líder, lo que resultó en un saldo de siete agresores abatidos.

“El grupo armado intentó impedir la captura de su jefe. En el enfrentamiento murieron siete agresores” Omar García Harfuch

Omar García Harfuch lamenta la muerte de militares durante operativo para la detención de Chapo Isidro (@OHarfuch / X )

Destacó el aseguramiento de armas de alto poder utilizadas por la célula delictiva, señalando específicamente un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano.

“Se aseguraron, entre otras armas, un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano” Omar García Harfuch

Afirmó que la intervención representa una muestra contundente de lucha contra la impunidad frente a los grupos organizados que atentan contra la tranquilidad de Sinaloa y del país, considerando esta detención y la de sus colaboradores como un paso fundamental para la pacificación de la región.