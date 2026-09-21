Cinco recién nacidos murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Durango en un periodo de cinco días.

El hospital del IMSS de Durango confirmó las defunciones e informó que ya se habría una abrió una investigación clínica y epidemiológica para determinar las circunstancias particulares de cada caso.

Investigan muerte de cinco recién nacidos en hospital del IMSS de Durango

IMSS informó que, entre el martes 15 y el sábado 19 de septiembre, cinco recién nacidos murieron en el Hospital General 1 de Durango, por lo que se investigan las causas de cada fallecimiento.

Mueren cinco recién nacidos en IMSS de Durango; investigan las causas (Redes sociales)

Durante las labores de vigilancia epidemiológica realizadas en la unidad, personal del IMSS detectó la presencia de una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido que dicha bacteria sea la responsable de las cinco muertes ni han detallado qué microorganismo fue identificado o en qué pacientes.

Como medida preventiva, el IMSS restringió el ingreso de nuevos pacientes a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y puso en marcha acciones de contención, entre ellas:

Aislamiento preventivo

Limpieza

Desinfección de las instalaciones

Vigilancia epidemiológica de contactos

Toma de cultivos

El IMSS informó que, hasta el corte del 20 de septiembre, los cultivos realizados habían resultado negativos y no se habían identificado nuevos pacientes sospechosos dentro del área.

La Secretaría de Salud de Durango señaló que, al tratarse de una unidad perteneciente al IMSS, la investigación corresponde principalmente al instituto y a sus áreas de epidemiología.