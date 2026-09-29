Los padres de los 5 bebés fallecidos en el Hospital General del IMSS Durango buscan que la Fiscalía del Estado investigue las muertes como homicidio culposo.

Así lo señaló Fermín Flores, abogado de las familias de los bebés que murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del IMSS Durango.

En entrevista para Azucena Uresti el abogado resaltó que la investigación en 4 de los 5 casos ya ha avanzado en un 50% y compartió que podría realizarse la necropsia a los bebés fallecidos.

Buscan imputar homicidio culposo a quien resulte responsable de la muerte de 5 bebés en IMSS Durango

De acuerdo con el abogado Fermín Flores, se busca que la Fiscalía de Durango investigue la muerte de 5 bebés en la UCIN del IMSS de Durango como homicidio culposo con responsabilidad profesional médica.

“Se presenta en contra de quien resulte responsable…la principal línea de investigación que se está persiguiendo es por el delito de homicidio culposo con responsabilidad profesional médica” Abogado Fermín Flores

La denuncia, presentada contra “quien resulte responsable”, fue presentada inicialmente por 4 de los 5 bebés fallecidos, el pasado 24 de septiembre.

Mientras que los padres del quinto bebé presentaron su denuncia el lunes 28 de septiembre, por lo que ahora la defensa espera a que esta investigación alcance el 50% que se logró con las primeras 4 denuncias.

“La semana pasada se presentaron cuatro denuncias y el día de ayer se presentó la quinta denuncia por los padres del último bebesito que faltaban de levantar la voz en Fiscalía” Abogado Fermín Flores

Cabe señalar que la pena por homicidio culposo con responsabilidad profesional médica puede alcanzar penas de entre 12 a 24 años.

Sin embargo, de acuerdo al Código Penal Federal, !se puede pagar con la cuarta parte, es decir, podría alcanzar hasta 3 años”, señaló el abogado.

Fiscalía de Durango va por necropsia de bebés fallecidos

Por otra parte, el abogado resaltó que la Fiscalía de Durango requiere realizar la exhumación y necropsia de los 5 bebés fallecidos para perseguir el homicidio culposo.

Sin embargo, esto se trata de una “facultad única y expresa de los padres de familia” quienes tienen que otorgar su permiso para que la Fiscalía realice estas diligencias.

Es decir, los padres deben decidir si permiten que se realicen estos estudios que resultan necesarios para las diligencias.