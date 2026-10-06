Tras la muerte de cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No 1, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destituyó a Roxana Blanca Rivera Leaños.

El doctor Saúl Nevárez Jiménez fue designado como nuevo titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Durango. A partir del 6 de octubre asumirá el cargo.

La destitución de la delegada estatal llega en medio de una investigación que determinará la causa de muerte de recién nacidos registrados en la entidad. Forma parte de las medidas anunciadas por el IMSS para atender a las familias y dar seguimiento institucional a los casos.

En ese contexto, una de las prioridades de Saúl Nevárez será atender a las familias de los recién nacidos afectados.

⁠IMSS actualiza nuevos casos tras muerte de cinco recién nacidos en Durango (Eduardo Díaz)

Además, supervisará el cumplimiento en Durango de las medidas establecidas por el Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en UCIN, y colaborará con las auditorías e investigaciones en curso para esclarecer las circunstancias de las muertes.

El doctor Nevárez Jiménez, quien anteriormente fue titular de la delegación del IMSS en Tlaxcala, cuenta con 29 años de experiencia en el instituto, principalmente en la operación de servicios médicos.

IMSS también investiga la muerte de seis bebés en Jalisco

Zoé Robledo, director del IMSS, ordenó la separación temporal del director del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente y del jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, tras confirmarse la muerte de seis recién nacidos en Guadalajara en Jalisco.

Las muertes, ocurridas entre junio y agosto de 2026, están relacionadas con la presencia de los gérmenes Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

Al igual que en Durango, se sospecha de infecciones intrahospitalarias, por lo que se lleva a cabo una investigación clínica y epidemiológica.

Especialistas externos realizarán una auditoría clínica independiente para determinar si hubo infecciones. Enviarán muestras de las bacterias al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para identificar el origen de los brotes.