El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se investiga la muerte de tres bebés por posibles infecciones —Klebsiella pneumoniae y Candida albicans— en el UCIN de Guadalajara.

Aunado al IMSS, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de la República llevarán a cabo la investigación en coordinación, instituciones que lamentaron la muerte de los menores.

La respuesta del IMSS se da tras la denuncia de los familiares de los bebés, referente a negligencia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente.

IMSS investiga muerte de recién nacidos en el UCIN de Guadalajara por posibles infecciones

La Secretaría de Salud y el IMSS confirmaron la muerte de recién nacidos en el UCIN del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, por Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

IMSS investiga muerte de recién nacidos por posibles infecciones en UCIN de Guadalajara (IMSS)

De acuerdo con las denuncias, tres familias acusan negligencias y omisiones en el UCIN, lo que provocó la muerte de los recién nacidos en el lapso de cuatro meses.

Por ello, la muerte de los menores se encuentra bajo investigación de la FGR, para la cual tanto el IMSS como la Secretaría de Salud proporcionarán toda la información que sea requerida.

Derivado de que las víctimas mortales eran menores de edad, no se harán públicos más detalles sobre la investigación que pudieran vulnerar la privacidad de los familiares.

El IMSS añadió que cada caso se analiza en un contexto clínico, epidemiológico y microbiológico, para establecer las posibles causas de los decesos y del brote, así como las acciones correspondientes.

A su vez, la Secretaría de Salud añadió que la prioridad es esclarecer lo ocurrido y proteger a los recién nacidos, con respeto tanto a las familias como a la investigación en curso.

Secretaría de Salud e IMSS activan protocolo por brote de infecciones en el UCIN de Guadalajara

La Secretaría de Salud y el IMSS activaron el protocolo ante el brote en la UCIN del Centro Médico Nacional de Occidente, derivado de la infección de más de dos pacientes.

De acuerdo con el IMSS, los brotes fueron notificados en su momento a las autoridades sanitarias tanto a nivel estatal como federal, para activar los protocolos de vigilancia.

Además, un equipo nacional de especialistas realiza una revisión integral en la UCIN, con expertos externos, que comprenden de análisis clínico y epidemiológico, con estudios de laboratorio para determinar el origen.