Dirigente nacional del PRI confirmó la muerte de Jesús Enrique Hernández a los 82 años; el político fue alcalde de Culiacán y dirigente estatal del partido en Sinaloa.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Jesús Enrique Hernández, expresidente estatal del PRI en Sinaloa y exalcalde de Culiacán” Alejandro Moreno

Alejandro Moreno envió sus condolencias a la familia de Jesús Enrique Hernández y reconoció su trayectoria dentro del partido y en el servicio Público.

Muere Jesús Enrique Hernández, exalcalde de Culiacán

Jesús Enrique Hernández, conocido como Chuquiqui, murió el sábado 9 de agosto tras enfrentar una larga enfermedad.

La muerte de Jesús Enrique Hernández provocó diversas reacciones entre integrantes del PRI y sectores de Culiacán.

“Un priista que sirvió con compromiso y dejó una huella importante en nuestro partido y en su tierra” Jesús Enrique Hernández

Lamento profundamente el fallecimiento de Jesús Enrique Hernández, expresidente estatal del PRI en Sinaloa y exalcalde de Culiacán. Un priista que sirvió con compromiso y dejó una huella importante en nuestro partido y en su tierra.



Mi solidaridad y mis condolencias para su… pic.twitter.com/tJIu3XzZDl — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 9, 2026

Jesús Enrique Hernández fue presidente municipal de Culiacán en 2002 y 2004 y ejerció diversas responsabilidades dentro de la administración pública, así como en el poder legislativo y la estructura partidista.

El político fue diputado local en dos legislaturas del Congreso de Sinaloa y Diputado federal, así como presidente de la junta de Coordinación Política de Sinaloa.

“Mi solidaridad y mis condolencias para su familia, amigos y seres queridos en este momento tan doloroso. Descanse en paz”, escribió Alejandro Moreno en X.

Jesús Enrique Hernández fue despedido en una funeraria de Culiacán

El funeral de Jesús Enrique Hernández se realizó en Culiacán, donde fue despedida por amigos y familiares el pasado 8 de agosto.

El lugar estuvo rodeado de coronas y arreglos florales, de los cuales destacaron en el Congreso del Estado de Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán.

Jesús Enrique Hernández estuvo alejando de la vida pública y era reconocido por su larga trayectoria política en Sinaloa, especialmente en Culiacán.