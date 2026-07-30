La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, respondió al dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

Al respecto, rechazó que sanciones del INE en su contra y del PRI, sean censura.

“No te confundas, Alejandro Moreno. Una resolución del INE que puedes impugnar por la vía legal no es censura”. Citlalli Hernández, presidenta de CNE

Citlalli Hernández defendió la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que sería Alejandro Moreno quien sí ha buscado censurar.

Asimismo, descartó que el PRI pueda impugnar las medidas cautelares emitidas por el INE, como Alejandro Moreno amenazó en su publicación de reacción tras las sanciones.

Citlalli Hernández responde a Alejandro Moreno por sanciones al PRI: “No te confundas”

Mediante redes sociales y citando el mensaje de Alejandro Moreno, Citlalli Hernández respondió al priísta y le aclaró que la resolución del INE no es censura.

Reiteró que esta no puede impugnarse, en respuesta a que Alejandro Moreno había mencionado en su publicación original que el PRI refutará la resolución del INE.

Citlali Hernández responde a Alejandro Moreno por sanciones al PRI (Captura de pantalla)

Citlalli Hernández también mencionó que no es lo mismo criticar a un partido político que escribir calumnias sin sustento; en este caso, de Morena.

Y reiteró a Alejandro Moreno que debe asumir las consecuencias legales de las acusaciones que escribió en contra de Morena en al menos nueve publicaciones.

Hasta el momento, Alejandro Moreno no ha dado respuesta a los dichos de Citlalli Hernández, ni ha emitido más pronunciamientos sobre las sanciones del INE.

“A los periodistas hay que matarlos de hambre”: Citlalli Hernández recuerda audios de 2022

Citlalli Hernández también recordó unos audios, presuntamente de Alejandro Moreno, en los que sí llamó a atentar contra la libertad de expresión con poder en 2022.

El audio en cuestión fue dado a conocer en redes el 24 de mayo de 2022, en el que Alejandro Moreno señaló que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre.

“[..] a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre...” Audios atribuidos a Alejandro Moreno