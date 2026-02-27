Se dio a conocer la muerte de Gerardo Jiménez, funcionario federal de la Secretaría de Economía.

Así lo dio a conocer Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien expresó sus condolencias a la familia del funcionario.

“Lamento compartirles que desgraciadamente falleció Gerardo Jiménez Aguado,actual Secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía” Marcelo Ebrard

Ebrard lamenta la muerte de Gerardo Jiménez, secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía

A través de su cuenta de X, Marcelo Ebrard informó la muerte de Gerardo Jiménez, secretario de Acuerdos en la Secretaría de Economía.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las causas de muerte de Gerardo Jiménez.

Muere Gerardo Jiménez, funcionario federal de la Secretaría de Economía (@m_ebrard / X )

Sin embargo, aprovechó su mensaje para mandar el pésame a su familia y amigos, además de que pidió por el descanso eterno del funcionario Gerardo Jiménez.

“Mi sentido pésame a su familia y amigos. Descanse en paz” Marcelo Ebrard

La Secretaría de Economía del Gobierno de México se pronuncia por la muerte de Gerardo Jiménez

La Secretaría de Economía del Gobierno de México también se pronunció por la muerte del funcionario Gerardo Jiménez.

Destacaron que el funcionario Gerardo Jiménez había muerto este viernes 27 de febrero, pero no dieron más detalles sobre su deceso.

La Secretaría de Economía del Gobierno de México envió sus condolencias a todas las personas cercanas del funcionario Gerardo Jiménez.

“La Secretaría de Economía extiende su más sentido pésame por el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Gerardo Jiménez, Secretario de Acuerdos, acaecido el día hoy. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares, amigos y colaboradores” Secretaría de Economía del Gobierno de México

A través de las redes sociales, amigos y colegas de Gerardo Jiménez han expresado su pesar por la pérdida y han mostrado su solidaridad con la familia del funcionario por los difíciles momentos que están atravesando.

Varios usuarios describen a Gerardo Jiménez como una gran persona, un excelente compañero, un funcionario capaz y comprometido con su labor.