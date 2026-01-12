El domingo 11 de enero reportaron la muerte de Antonio Rocha Moya, el hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El mismo Gobierno de Sinaloa dio a conocer la noticia donde expresó sus condolencias por la muerte del hermano del gobernador.

Aún se desconoce con certeza las causas de la muerte del hermano del gobernador pero diferentes políticos y funcionarios cercanos a la Cuarta Transformación mandaron sus condolencias.

Condolencias por fallecimiento del hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; esta sería ser la causa de muerte

A través de redes sociales, funcionarios y políticos cercanos a la Cuarta Transformación y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mandaron sus condolencias a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por la muerte de su hermano.

Tal fue el caso de algunos gobernadores como Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, quién dio sus condolencias por este fallecimiento y Salomón Cruz Jara, gobernador de Oaxaca.

Mis sentidas condolencias al gobernador @rochamoya_ y su familia por deceso de su hermano Antonio, QEPD. pic.twitter.com/q7ytglT4vb — Rocío Nahle (@rocionahle) January 12, 2026

Mi más sentido pésame al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (@rochamoya_), por el sensible fallecimiento de su hermano, Antonio Rocha Moya. Descanse en paz.



Le envío un abrazo solidario desde Oaxaca. pic.twitter.com/GMYUwEnZui — Salomón Jara Cruz (@salomonj) January 12, 2026

También otros de los funcionarios cercanos a la Cuarta Transformación que dieron sus condolencias a Rubén Rocha Moya por la muerte de su hermano fueron, Ernestina Godoy, fiscal General de la República y Mario Delgado, secretario de Educación.

Envío mi más sentido pésame al Gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya @rochamoya_ , por el sensible fallecimiento de su hermano, Antonio Rocha Moya. Condolencias para sus familiares y seres queridos.

Descanse en paz. — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) January 12, 2026

Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador de Sinaloa, @rochamoya_.



Mi solidaridad con sus familiares y seres queridos.



Descanse en paz. pic.twitter.com/VzJYfbS1SK — Mario Delgado (@mario_delgado) January 12, 2026

Otras de las condolencias para Rubén Rocha Moya por la muerte de su hermano fue dada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

⚫️ El #SNTE, encabezado por su Srio. Gral.,

Mtro. Alfonso Cepeda Salas, lamenta profundamente el fallecimiento de Antonio Rocha Moya, hermano del Gobernador de Sinaloa, @rochamoya, y le expresa sus condolencias, así como a sus demás familiares y amigos.



🕊️Descanse en Paz — SNTE Nacional (@SnteNacional) January 12, 2026

En tanto, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa no ha dado declaraciones por la muerte de su hermano.

Sin embargo, al momento se desconocen las causas de la muerte de su hermano Antonio Rocha Moya, pero medios de comunicación como el programa radiofónico de Azucena Uresti, por Radio Fórmula comienzan a reportar que este fallecimiento pudo haber sido por causas naturales.

Tampoco hay detalles acerca de los servicios funerarios por la muerte del gobernador de Sinaloa, pero se espera que se haga en una ceremonia privada en Culiacán.