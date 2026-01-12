El domingo 11 de enero reportaron la muerte de Antonio Rocha Moya, el hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El mismo Gobierno de Sinaloa dio a conocer la noticia donde expresó sus condolencias por la muerte del hermano del gobernador.
Aún se desconoce con certeza las causas de la muerte del hermano del gobernador pero diferentes políticos y funcionarios cercanos a la Cuarta Transformación mandaron sus condolencias.
Condolencias por fallecimiento del hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; esta sería ser la causa de muerte
A través de redes sociales, funcionarios y políticos cercanos a la Cuarta Transformación y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mandaron sus condolencias a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por la muerte de su hermano.
Tal fue el caso de algunos gobernadores como Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, quién dio sus condolencias por este fallecimiento y Salomón Cruz Jara, gobernador de Oaxaca.
También otros de los funcionarios cercanos a la Cuarta Transformación que dieron sus condolencias a Rubén Rocha Moya por la muerte de su hermano fueron, Ernestina Godoy, fiscal General de la República y Mario Delgado, secretario de Educación.
Otras de las condolencias para Rubén Rocha Moya por la muerte de su hermano fue dada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En tanto, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa no ha dado declaraciones por la muerte de su hermano.
Sin embargo, al momento se desconocen las causas de la muerte de su hermano Antonio Rocha Moya, pero medios de comunicación como el programa radiofónico de Azucena Uresti, por Radio Fórmula comienzan a reportar que este fallecimiento pudo haber sido por causas naturales.
Tampoco hay detalles acerca de los servicios funerarios por la muerte del gobernador de Sinaloa, pero se espera que se haga en una ceremonia privada en Culiacán.