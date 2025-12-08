¿De qué murió Brayan Nicolás Vicente Salinas en CDMX? Brayan Nicolás Vicente Salinas, décimo cuarto regidor de Reynosa, Tamaulipas, fue encontrado muerto en un departamento de Paseo de la Reforma.

El lugar del hecho fue un departamento de Paseo de la Reforma 27, hasta donde llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Brayan Nicolás Vicente Salinas rentó el departamento el viernes 5 de diciembre y fue encontrado muerto en el piso el domingo 7 de diciembre cuando personal ingreso a hacer limpieza.

Fiscalía CDMX toma investigación por muerte de Brayan Nicolás Vicente Salinas: “no presentaba signos de violencia visibles”

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó las investigaciones aunque se detalló que no se encontraron inicialmente signos de violencia.

Peritos levantaron el cuerpo para llevarlo a la morgue y practicar la necropsia de ley y de esa manera saber de qué murió el joven funcionario.

Lamentan muerte de regidor Brayan Nicolás Vicente Salinas

Brayan Nicolás Vicente Salinas era regidor de la Comisión de Equidad de Género y trataba asuntos LGBT, derechos humanos así como de juventudes.

Se espera que al paso de las horas, las autoridades anuncien avances de la investigación.

El gobierno municipal de Reynosa no se ha pronunciado al respecto hasta la publicación de esta nota, otros políticos o agrupaciones como el PRI Reynosa han publicado una esquela para lamentar el hecho.