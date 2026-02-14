Diversas fuentes confirmaron que el periodista Omar Cervantes Rodríguez murió la noche del viernes 13 de febrero tras varios días hospitalizado por una enfermedad respiratoria.

Omar Cervantes será conocido no solo por su trabajo periodístico, sino también por ser vocero de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La noche del viernes 13 de febrero se confirmó la muerte de Omar Cervantes, periodista de 58 años de edad con una larga trayectoria en el área de la comunicación.

De acuerdo con la información, el periodista Omar Cervantes ingresó al Hospital Zambrano Hellion de San Pedro Garza García tras complicaciones respiratorias por neumonía.

A lo largo de su vida, Omar Cervantes colaboró en diversos medios de comunicación y su carrera en el periodismo se remonta a 1986, iniciando en un medio impreso local.

Omar Cervantes trabajó en áreas de comunicación gubernamental, empezando como director de Comunicación Social durante la administración de José Natividad González en Nuevo León.

El periodista Omar Cervantes se incorporó al gobierno federal como vocero de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio de AMLO y, actualmente, se dedicaba a proyectos personales.