Ariadna Montiel Reyes respondió a cuestionamientos del PAN y pidió que Maru Campos deje la gubernatura de Chihuahua por presuntamente permitir la intervención extranjera, durante operativos realizados recientemente.

En declaraciones ante medios, Ariadna Montiel aseguró que dirigentes panistas convocan a la intromisión extranjera porque, afirmó, carecen de respaldo ciudadano y resultados favorables electorales recientes.

La dirigente nacional de Morena sostuvo que la gobernadora violó leyes nacionales e internacionales, además de traicionar a México al permitir acciones vinculadas con agentes extranjeros presuntamente.

Ariadna Montiel pide austeridad y rechaza privilegios en Morena (Ariadna Montiel vía Facebook)

Morena exige investigar a Maru Campos por presunta intervención extranjera

Ariadna Montiel afirmó que la gobernadora chihuahuense debe separarse del cargo para facilitar investigaciones federales relacionadas con presunta participación de agentes extranjeros en territorio nacional.

La dirigente morenista señaló que la actuación de Maru Campos podría representar una violación constitucional debido a supuestas operaciones internacionales realizadas sin autorización del gobierno federal.

Montiel sostuvo que el caso surgió tras reportes sobre la muerte de 2 agentes de la CIA durante un operativo desarrollado recientemente en Chihuahua.

Según Morena, las acciones emprendidas por autoridades estatales deben esclarecerse completamente, especialmente por las acusaciones relacionadas con posibles acuerdos internacionales fuera del marco constitucional mexicano.

Senadores de Morena quieren iniciar juicio político contra Maru Campos (@marucamposchih / Instagram)

El posicionamiento también respondió a declaraciones recientes del PAN, partido que acusó diferencias en el trato político hacia gobiernos opositores frente a administraciones morenistas.

Montiel reiteró que ninguna autoridad local puede solicitar apoyo extranjero sin coordinación federal, pues consideró que dichas acciones comprometen la soberanía y seguridad nacional mexicana.

El debate entre Morena y el PAN ocurre mientras continúan discusiones sobre seguridad, cooperación internacional y límites legales para operaciones extranjeras dentro del país.