Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y fundador de La Derecha Diario, fue detenido la madrugada del 18 de agosto de 2026 en el aeropuerto de Santa Cruz, Bolivia, tras el atentado armado contra su expareja Nadia Beller.

La activista política Nadia Beller fue emboscada por dos hombres disfrazados de repartidores, quienes le dispararon en tres ocasiones antes de huir con su celular y cartera.

Nadia Beller, hospitalizada tras una cirugía, acusó a Fernando Cerimedo de tentativa de feminicidio y aseguró que el dispositivo robado contenía pruebas de corrupción en su contra.

Nadia Beller tras atentado en su contra (Captura de pantalla)

Atentado de Nadia Beller en Bolivia lleva a la detención de Fernando Cerimedo

La activista política Nadia Beller fue víctima de un atentado armado el 17 de agosto a las afueras del hotel donde se alojaba, en Santa Cruz.

Videos de vigilancia muestran el momento en el que Beller fue emboscada por dos hombres, quienes le disparararon en tres ocasiones antes de escapar.

Las imágenes también muestran que los responsables del atentado iban disfrazados de repartidores de comida, a la par de haberle robado a Beller su celular y su cartera.

Nadia Beller declara tener pruebas de corrupción contra Fernando Cerimedo

Tras el atentado, Nadia Beller fue trasladada al hospital, donde fue sometida a operación para extracción de balas.

En recuperación y desde su cama, la activista declaró ante varios medios, revelando que en el celular que le fue robado había pruebas de corrupción que involucraban a Cerimedo.

La también abogada acusó al exasesor de Javier Milei por tentativa de feminicidio.

Posteriormente, dijo estar viva gracias a que fingió estar sin vida tras los disparos, relatando que al permanecer inmovil uno de los sicarios dudó en rematarla.