Ariadna Montiel aseguró que Felipe Calderón “no puede dar lecciones de democracia” tras su participación en el Foro América Libre.

“El usurpador Felipe Calderón no puede dar lecciones de democracia y mucho menos despreciar la voluntad del pueblo” Ariadna Montiel

La presidenta nacional de Morena señaló que Felipe Calderón está buscando aplausos de la derecha internacional para “mendigar” legitimidad.

Además, lo acusó de querer que el pueblo de México “renuncie a su derecho a decidir” y aseguró que la democracia le pertenece a los mexicanos que lucharon contra el abuso y la imposición.

Ariadna Montiel reclama arrogancia de Felipe Calderón tras las críticas a Morena

Ariadna Montiel aseguró que Felipe Calderón ha buscado el aplauso de la derecha internacional para “mendigar la legitimidad que el pueblo le negó”.

Asimismo, resaltó que el expresidente no puede “dar lecciones de democracia” cuando llegó al poder a través de un fraude electoral.

“Lo que no puede hacer es exigir que México olvide que llegó al poder a través de un fraude electoral, ni pretender que el pueblo renuncie a su derecho a decidir” Ariadna Montiel

Esto luego de que Felipe Calderón criticara a Morena y asegurara que “México está regresando hoy a una nueva versión de la dictadura perfecta”.

“Morena, el actual partido gobernante, llegó democráticamente al poder. Llegó con voto por méritos propios, sí…Entró al gobierno cruzando el puente democrático que construimos los mexicanos y una vez cruzado el puente, lo están dinamitando para que nadie pueda cruzarlo otra vez”. Felipe Calderón

Ariadna Montiel criticó que Calderón presumiera la reforma electoral que se realizó en el gobierno de Ernesto Zedillo “como una conquista democrática” pero llamara “maquinaria clientelar” al respaldo que recibe Morena.

“Para los de arriba tiene reconocimiento, para el pueblo, sospechas, desprecio y descalificaciones…El pueblo de México no necesita tutores no el permiso de quienes antes gobernaron para elegir su destino” Ariadna Montiel

Mensaje de Ariadna Montiel a Felipe Calderón (@PartidoMorenaMx/X)

Mensaje de Ariadna Montiel a Felipe Calderón (@PartidoMorenaMx/X)

La democracia “no les pertenece”, asegura Ariadna Montiel a Felipe Calderón

Por otra parte, Ariadna Montiel le aseguró a Felipe Calderón que el pueblo de México tiene conciencia, dignidad y memoria, y sabe quién lo escuchó y quien lo ignoró.

Asimismo, le reiteró que “la democracia no les pertenece”, sino a los ciudadanos que lucharon por ella.

“La democracia no les pertenece. La conquistaron generaciones de mexicanos que lucharon contra el abuso y la imposición, la sostuvieron quienes marcharon, se organizaron y resistieron, muchas veces frente a las mismas autoridades que hoy se presentan como grandes demócratas” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel también reiteró que “la democracia no termina cuando ellos pierden” y le recordó que corresponde al pueblo decidir su futuro y a Calderón “responder por su pasado”.

Asimismo, reiteró que Felipe Calderón “pretende dar lecciones de respeto a la voluntad popular” pero sin responder por la herida que causó “su usurpación”.

En el mismo sentido, reclamó que el expresidente hable de paz cuando las familias mexicanas “sufrieron las consecuencias de su fallida guerra”.

Además, recordó su vínculo con Genaro García Luna, a quien le confió la seguridad pública y que “fue condenado por colaborar con el crimen organizado”.