Luego de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero declaró que Felipe Calderón tiene la puerta abierta para regresar al partido, el político michoacano declinó la invitación.

“No busco un cargo público, creo que ya tuve el máximo honor” Felipe Calderón

Así lo sentenció el esposo de Margarita Zavala al señalar que no tiene la intención de regresar a la política, debido a que resaltó que en su momento ya ocupó el cargo máximo.

Cabe destacar que Jorge Romero declaró que no solo Felipe Calderón puede reintegrarse a las filas del PAN, pues dijo que Vicente Fox también puede regresar si así lo busca.

Felipe Calderón batea al PAN; declina invitación de Jorge Romero

Rumbo a las elecciones 2027, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero ha insistido en la necesidad de conformar alianzas y de unir a las voces de la oposición.

En ese sentido, Jorge Romero declaró que las puertas del partido blanquiazul se encuentran totalmente abiertas para figuras como Vicente Fox y Felipe Calderón, quien ya respondió a la invitación.

Lo anterior debido a que el político michoacano rechazó la posibilidad de recuperar su militancia en el PAN, pues sentenció que no tiene ninguna intención de volver a la política.

“Participar en política es un deber, no una ambición. No busco un cargo público, creo que ya tuve el máximo honor al que cualquier mexicano puede aspirar, estoy agradecido” Felipe Calderón

Sobre ello, Felipe Calderon sostuvo que no busca un cargo público, pues ser parte de la vida pública no debe ser visto como una ambición, sino como un deber y él no está en esa sintonía.

De la misma forma, resaltó que ya tuvo el honor de estar al frente del máximo cargo en México, en referencia a la presidencia de la República, por lo que concluyo que está totalmente agradecido con la vida.

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Jorge Romero abrió las puertas del PAN a Felipe Calderón y Vicente Fox

Las declaraciones que hizo Felipe Calderon para rechazar la posibilidad de regresar al PAN, se dieron luego de que Jorge Romero le hizo una invitación abierta para que se sume de nueva cuenta al partido.

Abordado por medios de comunicación, el líder nacional del PAN declaró que en el partido reciben con gratitud el apoyo no solo de Felipe Calderón, sino del expresidente Vicente Fox.

Jorge Romero abre la puerta a Calderón y Fox al PAN rumbo a 2027 (Michelle Rojas)

Por ello, asevero que si así lo disponen ambos, las puertas de Acción Nacional están abiertas para que se sumen una vez más al proyecto rumbo a las elecciones 2027.

Incluso, al ser cuestionado sobre los puestos que se les delegarían a ambos, sostuvo que esa sería una decisión que tendrían que tomar ellos, pero insistió que para el PAN sería un honor tenerlos de vuelta.