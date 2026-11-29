Felipe Calderón advirtió que las elecciones de 2027 representan una coyuntura decisiva para salvaguardar la democracia en la nación.

Señaló que si el Partido Acción Nacional (PAN) continúa seleccionando abanderados que responden a privilegios internos en lugar de las demandas sociales, continuará alejando al electorado.

“Si el PAN postula candidatos no a la altura de los ciudadanos, sino a la medida de los intereses cupulares internos, seguirá perdiendo simpatías entre los votantes y se consolidará el autoritarismo” Felipe Calderón

Felipe Calderón advierte al PAN riesgo de perder simpatizantes sin perfiles "a la altura" en 2027 (@FelipeCalderon / X )

Felipe Calderón advierte al PAN sobre elegir candidatos a la altura sino quiere perder simpatizantes en 2027

A través de sus redes sociales el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó una advertencia al PAN sobre el método de selección de sus candidatos para el proceso electoral de 2027.

Felipe Calderón afirmó que las elecciones de 2027 representan una de las últimas oportunidades para “rescatar la democracia” en México.

“Las elecciones de 2027 son una de las últimas oportunidades para rescatar la democracia” Felipe Calderón

En su mensaje, Felipe Calderón señaló expresamente que las candidaturas del partido deben responder a las demandas de la sociedad y no a pactos de cúpula.

Aseguró que si el PAN decide definir sus candidaturas mediante acuerdos e intereses de las cúpulas internas en lugar de elegir perfiles acordes a las exigencias ciudadanas, continuará perdiendo la confianza de los votantes y se consolidará el autoritarismo en el país.

Es por ello por lo que pidió a la dirigencia del PAN seleccionar perfiles competitivos que respondan a las expectativas de la población, en lugar de privilegiar acuerdos internos de grupos de poder.

Sostuvo que presentar perfiles acordes con la ciudadanía es crucial, ya que considera que las elecciones de 2027 representan una de las últimas oportunidades para rescatar y defender la democracia en el país.

Felipe Calderón, expresidente de México. (@FelipeCalderonH)

Felipe Calderón dejó en claro que su postura -así como la posibilidad de reincorporarse a la vida activa en el blanquiazul- depende de que la dirigencia encabece una apertura real a la sociedad y abandone el control cerrado del partido.

Su crítica responde a un reclamo persistente en su trayectoria, ya que renunció al PAN en noviembre de 2018 tras denunciar que la dirigencia nacional había concentrado la asignación de candidaturas en grupos de poder internos.