Morena acusó de “cinismo” al exconsejero presidente Lorenzo Córdova, luego de que este rechazara cualquier irregularidad durante su encargo en el Instituto Nacional Electoral (INE).

¡Qué cinismo, Lorenzo Córdova! Durante tus nueve años al frente del INE se realizaron contrataciones millonarias donde simulaban competencia y no hiciste nada. Morena

A través de sus redes sociales, el partido sostuvo que durante los nueve años en que encabezó el INE se concretaron contrataciones millonarias en las que se habría simulado competencia entre empresas.

Morena también puso en duda que Lorenzo Córdova no estuviera enterado de esos movimientos, a pesar de que Juan Carlos Padilla, quien metió a los Hernández Casillas en el INE, es su compañero en el partido Somos.

Morena señala “cinismo” de Lorenzo Córdova (Captura de pantalla )

Morena señala “cinismo” de Lorenzo Córdova por Somos e irregularidades en el INE

Morena acusó de “cinismo” al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, al señalar que es poco creíble que no notara movimientos irregulares durante sus nueve años de gestión.

El partido también vinculó estas acusaciones con la conformación de Somos, organización política impulsada por personajes cercanos a la oposición y entre cuyos integrantes identifica a Juan Carlos Padilla Aguilar.

¿Por qué? ¿O pretendes que creamos que no te enterabas y que hoy Juan Carlos Padilla, quien metió a los Hernández Casillas al gobierno, no está contigo en el partido SOMOS? Morena

Padilla Aguilar es señalado por meter a la administración pública a los hermanos Hernández Casillas en la década de 1980; años después, estos encabezarían una de las redes de corrupción más grandes en el INE.

Según Morena, el hecho de que Lorenzo Córdova también sea miembro de Somos y haya estado años al frente del INE, sería una evidencia de su colusión en actos de corrupción.

Lorenzo Córdova toma distancia de Somos en medio de cuestionamientos por el INE (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Lorenzo Córdova reta a Morena a investigar su gestión en el INE

En otro mensaje, Lorenzo Córdova desafió a Morena a presentar las denuncias e investigaciones que considere necesarias en su contra por los presuntos actos de corrupción señalados dentro del organismo electoral durante su gestión.

Por mucho que hoy busquen, con maromas, eludir su responsabilidad, ellos son los causantes de la peor crisis de la historia del INE. Lorenzo Córdova

La respuesta se dio luego de que Morena lo señalara por supuestas irregularidades en contrataciones realizadas cuando encabezó el INE.