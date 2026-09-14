Higinio Martínez, presidente del Senado, pidió a Morena “pasar a la báscula” a todos su posibles candidatos a fin de tener a los mejores perfiles y descartar vínculos con el crimen en las elecciones 2027.

El presidente del Senado dijo que un perfil “limpio” en las elecciones 2027 tiene mayores posibilidades de ganar y de esa manera ganarle terreno a la ultraderecha.

“Depende de que Morena presente a los mejores candidatos… Morena debe presentar buenos candidatos… Morena está obligada a pasar a la báscula todas su candidaturas…. no solo por una posible relación con organizaciones ilícitas sino porque tiene que revisar todo su patrimonio, conducta… que esté limpio de todo…” Higinio Martpinez, presidente Senado

Higinio Martínez dijo que se debe investigar vínculos con el crimen de aspirantes a candidatos en las elecciones 2027, así como su patrimonio y sus conductas.

Higinio Martínez pide a Morena perfiles limpios para evitar la llegada de la ultraderecha

Higinio Martínez dijo que la revisión de las candidaturas de las elecciones 2027 permitirá elegir a los mejores perfiles y evitar la llegada de la ultraderecha.

El senador de Morena dijo que la única forma de combatir la ultraderecha en en el ámbito electoral y ello es a través de mejores propuesta y mejores candidatos.

Dijo que no solo se trata de combatir la ultraderecha, sino de la derecha, la medía derecha y los conservadores.

El objetivo, dijo Martínez, es que de esa manera se garantice un proyecto de mayor justicia, de mayor equidad pues en 200 años no se ha moderado la indigencia ni la opulencia.

Higinio Martínez pone ejemplo de honestidad de Claudia Sheinbaum

Higinio Martínez dijo que un ejemplo de perfiles honestos es la propia presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó de honesta y honrada y eso ha ayudado a que ningún opositor tenga elementos contra su gobierno.

El legislador de origen mexiquense aseguró que a México no le conviene la ultraderecha porque no les gustan los programas sociales, quieren que intervenga Estados Unidos y que se instauren políticas económicas que afectarían a la mayoría de la población.