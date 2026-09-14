Alfredo Ramírez Bedolla se desmarcó del proceso interno de Morena para la selección del candidato al gobierno de Michoacán rumbo a 2027.

“Por supuesto que es un tema del Comité Nacional. Me informó ayer Ariadna Montiel.. que hoy darían a conocer el resultado” Alfredo Ramírez Bedolla

El gobernador resaltó que Ariadna Montiel “tuvo la amabilidad” de compartirle que este 14 de septiembre se dará a conocer al coordinador o coordinadora que se eligió mediante encuestas.

Sin embargo, resaltó que se trata de un tema exclusivo del Comité Nacional de Morena por lo que él no tiene injerencia.

Los aspirantes a la coordinación de Morena en Michoacán rumbo a 2027 son:

Ramírez Bedolla confía en la unidad de Morena tras anuncio de coordinador en Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla compartió que fue informado por Ariadna Montiel sobre el anuncio de el o la coordinadora de Morena para Michoacán rumbo a las elecciones 2027.

Asimismo, el gobernador resaltó que los resultados de las encuestas afianzarán la unidad en Morena.

“Seguramente hoy por la tarde se dará a conocer…estoy totalmente seguro de que es en base a estos ejercicios metodológicos de la encuesta y que es lo mejor para que haya unidad en torno al movimiento” Alfredo Ramírez Bedolla

Además, resaltó que “todo indica” que el proceso interno de Morena para la designación del coordinador en Michoacán terminará hoy y resaltó que todos y todas en el estado estarán atentos a la designación.

“Todo indica que ya hoy la espera concluye…estaremos todas y todos atentos en Michoacán ante esa designación” Alfredo Ramírez Bedolla

Por otra parte, decidió abstenerse de mostrar favoritismo por alguno de los y las aspirantes para no generar conflicto, ya que el proceso electoral dio inicio formalmente el pasado 10 de septiembre.