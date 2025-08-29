El Corruptómetro reveló si Morena es más corrupto que el PRI y los datos sorprendieron.

La plataforma imparcial llamada ‘El Corruptómetro’, monitorea de manera semanal los casos de corrupción detectados en los partidos políticos de México.

Aunque los datos pueden ser esclarecedores, es importante mencionar que son recopilados de las coberturas en medios de comunicación, por lo que algunos de ellos no han sido investigados o confirmados por las autoridades.

Morena es más corrupto que el PRI, según El Corruptómetro

Con base en el monitoreo de El Corruptómetro, Morena acumula cerca del 55.17% de los 754 casos de corrupción totales reportados por los medios de comunicación.

Esto representa que, según dichas estimaciones, Morena sería más corrupto que el PRI, pues el partido tricolor se posiciona en segundo lugar con el 31.43% de los casos.

Mientras Morena acumula un total de 416 señalamientos de corrupción, el PRI se mantiene con 237 denuncias , seguido por el PAN con 85, Movimiento Ciudadano con 22 y el PES con sólo 13.

Entre los casos más recientes de Morena figura la detección de más de 31 mil 500 millones de pesos no aclarados por ex gobernadores, como Cuauhtémoc Blanco con más de 5 mil millones de pesos malversados.

En cuanto al PRI, se destacan las acusaciones contra Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del partido tricolor, por peculado por el probable desvío de 83.5 millones de pesos.

¿Morena es más corrupto que el PRI? (El Corruptómetro)

¿Qué es el Corruptómetro?

El Corruptómetro es un observatorio que monitorea semanalmente casos de corrupción publicados en medios y redes sociales, con 100 reportes publicados desde octubre de 2022 hasta la actualidad.

El proyecto está a cargo de Estefanía Medina y Adriana Greaves, mismo que registra qué partidos están implicados, además del estatus de investigación, judicialización y sentencia.

No obstante, El Corruptómetro visibiliza no sólo a los partidos políticos, sino también a todos los niveles de gobierno e instituciones.

De los 754 casos encontrados, se reporta un total de 902 mil 535 millones 666 mil 296 pesos desviados o malversados.

El 66% de los casos tiene alguna investigación, 31% fueron enviados a un juez y sólo el 1.9% están en juicio o han recibido sentencia.

Estos son los sectores más afectados por corrupción:

seguridad, 143 casos

obras, 84 casos

salud, 76 casos

campo, 68 casos

energía, 62 casos