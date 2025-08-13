Omar Reyes Colmenares asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pondrá fin a las redes de corrupción entre funcionarios.

Durante la reunión extraordinaria de la Tercera Comisión de la Permanente de Asuntos Económicos de la Cámara de Diputados, donde compareció Omar Reyes Colmenares para ser ratificado como el nuevo titular de la UIF tras la salida de Pablo Gómez, expresó cuáles serían sus objetivos tras este nuevo encargo.

Uno de ellos es poner fin a las redes de corrupción entre funcionarios particulares de las que asegura que combatirá desde la UIF.

Omar Reyes Colmenares asegura que la UIF pondrá fin a las redes de corrupción entre funcionarios particulares

Durante esta comparecencia Omar Reyes Colmenares aseguró que desde la UIF pondrá fin a las redes de corrupción entre funcionarios particulares que se enriquecen indebidamente.

“Combatiremos enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como la red redes de corrupción que desvían recursos públicos o se enriquecen indebidamente a funcionarios particulares" Omar Reyes Colmenares, próximo titular de la UIF

Lo cual asegura que lo hará en apego a “la legalidad, imparcialidad y respeto a los principios constitucionales“.

Además en su comparecencia Omar Reyes Colmenares destacó su trayectoria profesional en el combate al lavado de dinero, trata de personas y corrupción tanto en México como a nivel internacional.

Entre sus objetivos dentro de la UIF, Omar Reyes Colmenares destaca:

Consolidar a la UIF como una instancia técnica y efectiva en el combate a delitos financieros

Trabajo arduo para apuntalar la capacidad analítica de la UIF para anticipar riesgos y detectar patrones financieros complejos

Potenciar la interoperabilidad de las bases de datos y en análisis redes financieras en tiempo real en apego estricto a la legalidad

Combate a la extorsión

Reforzamiento de los canales de cooperación con el SAT, Procuraduría Fiscal de la Federación, Fiscalía General de la República (FGR), Comisión Nacional Bancaria de Valores para la lucha de lavado de dinero trasnacional y delitos fiscales globales

Omar Reyes Colmenares garantiza que UIF será aliada del Estado mexicano

También en su comparecencia Omar Reyes Colmenares garantizó que UIF será aliada del Estado mexicano para la transparencia y la rendición de cuentas.

"Esta unidad será aliada estratégica del Estado mexicano para garantizar transparencia y rendición de cuentas" Omar Reyes Colmenares, próximo titular de la UIF

Asimismo señaló que la UIF bajo su cargo buscará fortalecer la cultura de la denuncia, colaboración con la sociedad civil y capacitación en programas de prevención del lavado de dinero.

Adicionalmente de que trabajará con sectores estratégicos del sistema financiero.