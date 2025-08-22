El alcalde, David Aguilar, y su tesorero, Abundio Hernández, —ambos funcionarios de Pluma Hidalgo, Oaxaca— protagonizaron un enfrentamiento a golpes por presuntos actos de corrupción.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que el tesorero Abundio Hernández acusa al alcalde David Aguilar de falsificar su firma y sellos oficiales con el fin de desviar recursos públicos.

En el video, difundido por el tesorero, Abundio Hernández acusa al alcalde: “Te robaste todo el pinche dinero”. En tanto, el edil responde: “Por eso, compruébalo”.

La discusión entre el alcalde y el tesorero de Pluma Hidalgo, Oaxaca, rápidamente escaló en una pelea a golpes en la oficina del edil. Todo quedó registrado en video.

Y es que ante las acusaciones de Abundio Hernández, el alcalde se levantó de su asiento, visiblemente molesto, y se le fue a golpes al tesorero, ante la mirada expectante de la policía.

En la grabación se escucha al tesorero reprochar al alcalde: “Yo te hice candidato, yo te di la oportunidad, mal agradecido, ratero”.

De acuerdo con medios locales que citan una constancia médica, el tesorero resultó con diversas lesiones: hematoma en la cabeza, contusiones múltiples y heridas en el área de la boca.

A través de un comunicado, la presidencia municipal de Pluma Hidalgo, Oaxaca, informó que la pelea comenzó luego de que el tesorero presuntamente exigió pagos indebidos y no autorizados por el Cabildo, por lo que, al rechazar tales pagos, el funcionario reaccionó con agresiones verbales y posteriormente con violencia física en contra del presidente municipal.

En el comunicado, también se acusó que la hija del tesorero, Itzel Hernández Jiménez, habría solicitado un millón de pesos como estímulo por actividades fuera de la administración; sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Cabildo.

Funcionarios de Pluma Hidalgo, Oaxaca, se enfrentan a golpes por acusaciones de corrupción (Especial)

Pluma Hidalgo, Oaxaca: Destituyen a tesorero tras pelea con alcalde David Aguilar

Tras los hechos ocurridos en Pluma Hidalgo, Oaxaca, en sesión de regidores se determinó destituir al tesorero Abundio Hernández de su cargo y presentar formalmente una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior con el fin de que se realicen las investigaciones pertinentes y se garantice la seguridad e integridad de los servidores públicos municipales de Pluma Hidalgo.

Debido a que el video se hizo viral en redes sociales, la situación fue comparada con escenas de la película ‘La Ley de Herodes‘.