La presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, participó en la reunión plenaria del partido, en la cual lanzó una serie de peticiones para los senadores.

La reunión, con la participación de Luisa Alcalde, tuvo la finalidad de elaborar el camino político que seguirán los senadores de Morena en el próximo periodo de sesiones.

Esto toda vez que dará inicio el lunes 1 de septiembre de 2025, por lo que entre las peticiones, la dirigente de Morena señaló dar seguimiento a temas importantes para los legisladores como la próxima reforma electoral.

Reunión plenaria de Morena: Las peticiones de Luisa Alcalde para los senadores

Desde la vieja casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, Morena llevó a cabo su reunión plenaria, en la cual su dirigente Luisa Alcalde compartió una serie de peticiones a seguir para los senadores del partido.

La primera de ellas, recordó, viene por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual es cuidar mucho todo lo que significa Morena.

Esto toda vez que enfatizó que todo lo que hacen y dicen sus senadores, diputados, alcaldes y demás, puede fortalecer o debilitar al movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Asimismo, Luisa Alcalde recordó a los senadores y diputados de Morena que “no pueden fallar” de cara al próximo periodo ordinario de sesiones, pues enfatizó que deben respaldar la confianza que el pueblo les entregó a través del voto.