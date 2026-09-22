Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, fueron denunciados por Morena debido a su presunta participación en un caso de triangulación de recursos públicos.

“Hemos presentado esta denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate Anticorrupción del Estado de Nuevo León con el motivo de posibles hechos relacionados con el mano irregular de recursos públicos” René González. Secretario general de Morena en Nuevo León.

Al respecto, René González, secretario general de Morena en la entidad, explicó que la denuncia quedó radicada ante la Fiscalía Especializada en el Combate Anticorrupción del Estado.

De la misma, refirió que no solo Samuel García y Mariana Rodríguez fueron incluidos en la denuncia, sino que en ella también figuran varios familiares del gobernador.

Samuel García y Mariana Rodríguez fueron denunciados por Morena

El secretario general de Morena en Nuevo León, René González, presentó una denuncia contra Samuel García y Mariana Rodríguez en la que los acusa por una presunta triangulación de recursos.

En la sede de la Fiscalía Especializada en el Combate Anticorrupción del Estado, el dirigente del partido informó que se pidió dar vista del caso a otras instancias locales y federales.

En específico, señaló que se solicitó turnar los hechos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera para que revisen el origen y ruta de los recursos.

En MORENA Nuevo León presentamos una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra @samuel_garcias ,@marrdzcantu, @mikefloresse , Samuel Orlando García Mascorro, Samuel Orlando García-Villarreal y Erick Peñalver Serna.



El dinero del pueblo es para el pueblo. pic.twitter.com/xAL6NfE9lc — Morena Nuevo León (@morenanloficial) September 21, 2026

Incluso, dio a conocer que se pidió que intervenga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se gire orifico al SAT con el objetivo de dar seguimiento al dinero y determinar su destino final.

Sobre el caso, Alejandro Murat explicó que que previamente el gobierno estatal reconoció que hizo pagos a proveedores que a su vez contrataron a un despacho familiar de Samuel García.

Familiares de Samuel García también fueron denunciados

Al presentar la denuncia contra Samuel García y Mariana Rodríguez, el secretario General de Morena refirió que el caso de presunta triangulación de recursos involucra a otras personas.

Sobre ello, René González informó que familiares cercanos de Samuel García, como son su padre y su hermano mayor, también fueron señalados por el caso de manejo irregular de recursos:

Samuel Orlando García Mascorro: Padre de Samuel García. Abogado fiscalista y fundador de Firma Jurídica y Fiscal, S.C

Samuel Orlando García Villarreal: Medio hermano mayor de Samuel García. Abogado fiscalista y socio del despacho familiar

Erick Peñalber Serna: Empresario del autotransporte de carga y directivo de la CANACAR en Nuevo León

Miguel Ángel Gómez Serna, secretario de gobierno del estado de Nuevo León

En lo que respecta al padre y hermano del gobernador, se explicó que ambos habrían formado parte de la trama, pues su despacho recibió pagos de proveedores contratados por el gobierno del estado.