Samuel García, gobernador de Nuevo León, respondió que el caso de supuesta triangulación de recursos es un caso juzgado y se trata de un refrito por parte de legisladores y legisladoras pues autoridades federales y estatales determinaron que “no existe ninguna ilegalidad”.

“Este refrito lo tengo ganadísimo, es cosa juzgada… esto está ganado.. pónganse a trabajar…” Samuel García. Gobernador de Nuevo León

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un exhorto a la Fiscalía de Nuevo León para que investigue la presunta triangulación de recursos públicos.

Samuel García dijo que no se puede juzgar dos veces un mismo asunto y que lo quieren amenazar con un juicio político basado en un tema que ya fue resuelto a su favor: “ustedes ya fueron notificados hace un año”.

Samuel García responde que autoridades determinaron que no hubo triangulaciones

Samuel García dijo que el caso de supuesta triangulación es cosa juzgada y el asunto ha sido revisado por autoridades federales y estatales quienes resolvieron que no hay ilegalidad ni daño patrimonial.

Las autoridades a las que se refiere son, entre otras, Fiscalía de Nuevo León, Fiscalía de Puebla y Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Esto me obliga a dar la cara porque no tengo nada que esconder y soy incorruptible… estoy abierto aunque me investiguen… ya fui investigado…” Samuel García. Gobernador de Nuevo León

El gobernador de Nuevo León dijo que la Fiscalía ya resolvió que no hubo triangulación y que los servicios jurídicos prestados por el despacho de su familia fueron reales y ocurrieron en 2015 antes de entrar a la política.

Samuel García acusa campaña en su contra

Samuel García dijo que la información en medios como El Norte es una campaña ya que simplemente se trata de un exhorto del Congreso de la Unión a la Fiscalía de Nuevo León.

Reclamó que el periódico de El Norte le dedica su portada número 180 a pesar de que solo se trata de un exhorto.

El gobernador insistió que la Fiscalía ya investigó y resolvió a su favor, por lo que deberían saber que es cosa juzgada.