Carlos Slim se sumó al debate sobre el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas al defender que las aulas deben mantenerse como espacios de concentración y aprendizaje.

Las aulas son para que vayan a estudiar, para poner atención. Las aulas no son para comunicarse hacia adentro o hacia afuera. El aula hay que aprovecharla para aprender, entender y prepararse Carlos Slim, presidente de Telmex

Durante una intervención con motivo del 475 aniversario de la UNAM, el empresario de 86 años de edad sostuvo que el tiempo de clase debe aprovecharse para estudiar, comprender y adquirir conocimientos, sin distracciones derivadas de la comunicación digital.

Las declaraciones de Carlos Slim coinciden con las nuevas medidas impulsadas por el gobierno federal para restringir el uso de celulares y tabletas en planteles de educación básica a en escuelas públicas y privadas.

Carlos Slim respalda reglas para el uso de celulares en escuelas de México

El empresario Carlos Slim fijó una postura contundente sobre el papel de la tecnología en la educación durante el marco del 475 aniversario de la UNAM.

Carlos Slim aseveró que las aulas son para ir a estudiar y poner atención, enfatizando que los salones de clase no deben utilizarse para comunicarse hacia adentro ni hacia afuera.

Desde la perspectiva del magnate, el tiempo en el aula debe ser aprovechado de forma prioritaria para aprender, entender y prepararse.

La visión expuesta por Carlos Slim se alinea y da sustento a la norma anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien confirmó que a partir del 3 de noviembre de 2026 entrarán en vigor nuevas reglas para limitar el uso de celulares y tabletas en las escuelas de México.

Las declaraciones de Slim respaldan el criterio central de la medida gubernamental, la cual permite que los alumnos conserven sus dispositivos en las mochilas para emergencias, pero prohíbe estrictamente su uso durante las clases y los recreos en primarias y secundarias públicas y privadas.

Acuerdo sobre el uso de celulares y tabletas en México se publicará en el DOF

El acuerdo formal será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para reducir las distracciones durante la jornada escolar y fomentar entornos de aprendizaje más seguros.

En el caso de la educación media superior y superior, cada institución mantendrá la autonomía para establecer sus normativas internas.

Con su pronunciamiento, Carlos Slim coloca en el centro del debate la necesidad de preservar el aula como un espacio sagrado de concentración académica frente a la hiperconectividad.