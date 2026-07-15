El juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, continúa su curso y no se encuentra paralizado, aclaró la ministra María Estela Ríos González, luego de la controversia generada por la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Merece una crítica firme. Es totalmente desafortunada, porque en los hechos le concede un blindaje a dicho gobernador frente a las consecuencias más importantes del juicio político” Ministra María Estela Ríos González,

María Estela Ríos González explicó que la medida cautelar únicamente impide que, por ahora, se ejecute una resolución que implique su destitución o inhabilitación mientras se resuelve el fondo del litigio.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la ministra sostuvo que la decisión responde exclusivamente a criterios jurídicos y busca preservar la materia de la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo estatal contra el procedimiento iniciado por el Congreso de Nuevo León.

María Estela Ríos habla de la suspensión de Samuel García ante su juicio político (@mtra.estelarios / )

¿Qué significa la suspensión otorgada a Samuel García?

María Estela Ríos precisó que el Congreso de Nuevo León puede continuar con el desarrollo del juicio político y realizar las diligencias correspondientes contra Samuel García.

Sin embargo, cualquier resolución que implique separar del cargo o inhabilitar a Samuel García quedará sin efectos hasta que la SCJN emita una sentencia definitiva sobre la controversia constitucional 386/2026.

“La ministra Ríos manda un mensaje muy delicado: desconoce la institucionalidad que existe en Nuevo León y protege a un gobernador que ha sido sometido a una investigación de la Comisión Anticorrupción” Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro

La ministra argumentó que una eventual separación del mandatario podría provocar un daño de difícil reparación, ya que el tiempo en el que un funcionario de elección popular deja de ejercer su cargo no puede recuperarse si posteriormente la Corte determina que la medida fue improcedente.

Además, el máximo tribunal no cuenta con un plazo establecido para resolver el fondo del asunto, por lo que la suspensión de Samuel García permanecerá vigente hasta que exista una resolución definitiva.