El Comité Ejecutivo Nacional de Morena reafirmó la defensa de la soberanía nacional tras el retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán.

“Ante la cancelación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, Morena reafirma la defensa de la soberanía nacional” Morena

Morena acusó que Estados Unidos utiliza instrumentos migratorios como “mecanismo de injerencia política” y calificó la medida como un mensaje para intimidar a quienes defienden la soberanía de México.

Por su parte, Andrés Manuel López Beltrán señaló directamente a Marco Rubio y Christopher Landau como responsables de la cancelación y denunció que se trata de una acción “burda y perversa” contra Morena.

Retiro de visa a López Beltrán, un mensaje para intimidar a quienes defienden la soberanía de México: Morena

De acuerdo con Morena, el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán ha sido la forma de enviar un mensaje político a “quienes defienden con firmeza la soberanía de México”.

“Como señaló esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cancelación de visas a personas políticamente expuestas no constituye prueba de la comisión de algún delito o irregularidad. Lo que existe es un mensaje político a intimidar a quienes defienden con firmeza la soberanía de México” Morena

Asimismo, reiteró la defensa del proyecto político, así como el “rumbo de nuestra nación”, por lo que señaló que la relación entre México y Estados Unidos debe mantenerse desde el respeto, la cooperación y la coordinación “pero nunca en la subordinación”.

Por otra parte, Morena hizo un llamado a la militancia, así como a la ciudadanía a no permitir que las decisiones tomadas en el extranjero sustituyan a las instituciones mexicanas.

Además, resaltó que se debe defender a la patria “sin que eso implique una campaña mediática e internacional que busque desacreditarnos” o al proyecto político humanista que actualmente lidera Claudia Sheinbaum.

Morena defiende soberanía nacional (Morena/X)

López Beltrán señala a Marco Rubio y Christopher Landau de atacar a Morena

Andrés Manuel López Beltrán aseguró que la cancelación de su visa estadounidense fue una medida que busca atacar a Morena por parte de Marco Rubio y Christopher Landau.

De acuerdo con López Beltrán se trata de una acción de Marco Rubio y sectores radicales en el gobierno de Donald Trump que actúan con arrogancia y cuestionó que retiraran su visa pese a que no hay ninguna evidencia que lo vincule con actos delictivos.

A través de una carta dirigida a Donald Trump, Andrés Manuel López Beltrán calificó esta medida como una “burda y perversa canallada” perpetrada contra el movimiento de transformación en México con una fachada para justificar sus represalias contra quienes mantienen una postura de soberanía.