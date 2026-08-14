El Partido Acción Nacional (PAN), exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) citar a Andrés Manuel López Beltrán por el caso de huachicol fiscal.

“Acción Nacional exige a la Fiscalía General de la República cite inmediatamente a Andrés Manuel López Beltrán y abra una investigación integral sobre sus posibles vínculos con el huachicol fiscal” PAN

Asimismo, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum responder lo que su gobierno sabe sobre la revocación de la visa de López Beltrán y si recibió información desde Estados Unidos por este hecho.

De acuerdo con el PAN, Andrés Manuel López Beltrán debería de publicar la notificación que recibió, así como aclarar sus relaciones con empresarios que fueron “beneficiados durante el sexenio de su padre” AMLO.

PAN exige investigación contra Andrés Manuel López Beltrán (PAN/X)

PAN exige a la FGR investigar a López Beltrán por huachicol fiscal y tráfico de influencias

El PAN exigió a la FGR iniciar una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por sus presuntos nexos con el huachicol fiscal y tráfico de influencias.

“Acción Nacional exige que la Fiscalía General de la República cite inmediatamente a Andrés Manuel López Beltrán y abra una investigación integral sobre sus posibles vínculos con el huachicol fiscal, el tráfico de influencias” PAN

El PAN resaltó que López Beltrán ha sido mencionado en una carpeta de investigación de la FGR sobre la gigantesca red de huachicol fiscal que operó desde las aduanas.

“Un testigo declaró que bastaba mencionar que un cargamento era ‘un tema de Andy’ para intentar detener las revisiones federales. No es un chisme de redes ni una fabricación de la oposición: está asentado en un expediente ministerial” PAN

De acuerdo con el PAN, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) también debe de iniciar una investigación de sus cuentas, transferencias, contratos y operaciones de Andrés Manuel López Beltrán y su círculo cercano.

En este sentido, recordó que el hijo de AMLO tiene vínculos con:

Jorge Amilcar Olán

Portacelis Gas and Oil

Ikon Midstream

Asimismo, el PAN recordó que las instalaciones de Ikon Midstream en Houston fue cateada como parte de una investigación criminal en Estados Unidos.

Además, pidió congelar las cuentas de López Beltrán si se encuentran elementos suficientes en su contra.

PAN exige investigación contra Andrés Manuel López Beltrán (PAN/X)

PAN exige investigación contra Andrés Manuel López Beltrán (PAN/X)

Sheinbaum debe compartir información sobre la revocación de la visa de López Beltrán

Por otra parte, el PAN aseveró que la presidenta Claudia Sheinbaum debe de compartir toda la información que tenga respecto a la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán.

En este sentido, pidió que el gobierno federal comparta si recibió información desde Estados Unidos por la revocación de la visa por Estados Unidos.

Asimismo, llamó a responder por qué las instituciones mexicanas se han negado a investigar con seriedad al hijo del expresidente.

En este sentido, el PAN aseveró que López Beltrán no debe acceder a un cargo público y “esconderse detrás del victimismo”, por lo que pidió a Morena cancelar cualquier candidatura a su favor.